Küresel piyasalarda son durum: Borsalar güne nasıl başladı?

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle satış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

Jeopolitik risklerden kayaklanan satış baskısı küresel piyasalarda etkili olmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanması piyasalarda risk algısının artmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu sürecin nereye evrileceğinin 10 gün içinde görüleceğini söyledi.

İran ile kapsamlı bir anlaşma yapılması gerektiğini ifade eden Trump, aksi halde kötü şeyler olacağını bildirdi.

Bu açıklamalarla piyasalarda temkinlilik yeniden hakim oldu. Bu durum hisse senetlerindeki geçici toparlanmayı durdurdu ve genel risk iştahını azalttı.

Bu gelişmelerin yanı sıra Trump, askeri hazırlık kapasitesini artırmak ve tarımsal üretimi güvence altına almak amacıyla stratejik öneme sahip elementel fosfor ile glifosat bazlı herbisitlerin yerli tedarikini korumaya yönelik yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

TİCARETTE, REZERVLERDE, BORÇLANMADA VE ÖDEMELERDE HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu arada Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, doların uluslararası para sisteminde merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini, küresel ticarette, rezervlerde, borçlanmada ve ödemelerde hakimiyetini sürdürdüğünü söyledi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi azalarak 206 bine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise geçen yılın son ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 32,6 artarak 70,3 milyar dolara ulaşırken, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkenin dış ticaret açığı, 2025 genelinde ise yıllık yüzde 0,2 azalarak 901,5 milyar dolara geriledi.

Şirketlerin açıkladığı bilançolar ve tahminlerin fazla iç açıcı olmaması da küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olan sebepler arasında yer alıyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve PCE fiyat endeksi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07'de, dolar endeksi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğine yönelik öngörülerle dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 98 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 998 dolardan işlem görüyor. Artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 71,7 dolara kadar yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı 71,6 dolar seviyelerinde dengelendi.

NEW YORK BORSASI GERİLEDİ

New York borsası şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyallerle negatif seyretti. Öte yandan, alternatif varlık yönetim şirketi Blue Owl Capital'in fonlarından birinde yatırımcıların para çekmelerini kısıtlaması ve üç fonundan 1,4 milyar dolar değerinde varlık satma kararının ardından diğer şirketlerin hisselerinde düşüş görüldü.

Blue Owl Capital'in hisseleri yüzde 5,9 gerilerken, Blackstone ve Apollo Global Management gibi şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 5,4 ve yüzde 5,2 değer kaybetti.

Ayrıca, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, şirketin üç aylık dönemde geliri ve karı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen içinde bulunulan mevcut mali yıla ilişkin kar tahmini beklentileri karşılayamadı. Walmart'ın hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları, şirketlerin bilançolarının iç açıcı gelmemesi sonrasında günü negatif tamamladı. Jeopolitik riskler de Avrupa piyasalarında risk algısının artmasına neden oldu.

Avrupa genelinde yatırımcılar, Airbus, Renault ve Nestle gibi dev şirketlerin finansal sonuçlarını fiyatladı.

Avrupalı uçak üreticisi, popüler A320 modeli için üretim hedeflerini ertelediğini duyurdu. 2026 yılı için beklenen teslimat sayısının piyasa öngörülerinin altında kalmasıyla Airbus hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

Renault'un 2025 geliri yüzde 3 artışla 57,9 milyar avroya çıksa da Nissan yatırımlarına bağlı tek seferlik giderler nedeniyle 10,9 milyar avroluk net zarar açıkladı. Şirket hisseleri günü yüzde 3,12 düşüşle kapattı.

Nestle'nin satışları ve net karı geriledi. Ancak dondurma biriminin satışına yönelik görüşmelerin sürmesiyle şirket hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Öte yandan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyüme eğilimini sürdürmesinin beklendiğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da JPMorgan'ın Avrupa iştiraki J.P. Morgan SE'ye sermaye yükümlülüklerine ilişkin hatalı beyanı nedeniyle yaklaşık 12,2 milyon avro idari para cezası verdi.

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, üye ülkelerin sanayisini canlandırmayı ve kamu alımlarında Avrupa şirketlerine öncelik vermeyi hedefleyen planına yönelik itirazlar artıyor.

Kamu alımlarında "Made in Europe" şartını da içeren ve Avrupa sanayisini desteklemeyi amaçlayan teklifin, şubat ayı içinde açıklanması beklenirken, Komisyon içindeki birimlere gönderilen taslak metin sert eleştiriler aldı.

Taslağı hazırlayan ekipten sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne'nin çalışmasına, Komisyonun 9 farklı birimi olumsuz geri bildirim verdi.

Bu geniş kapsamlı itirazlar, daha önce de ertelenen ve son olarak 26 Şubat'ta açıklanması öngörülen yasanın bir kez daha ertelenmesi riskini doğurdu.

Makroekonomik veri tarafında, Avro Bölgesinde şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi -12,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ GERİLEDİ

New York borsasında görülen satış ağırlıklı seyir Asya borsalarına da taşındı. Çin'de yeni ay yılı tatili devam ederken, Çin borsasında işlem görülmüyor.

Japonya'da enflasyon ocak ayında yüzde 1,5'e yavaşlayarak Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 olan enflasyon hedefinin altına geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon da yüzde 2,4'ten yüzde 2'ye geriledi.

Analistler, Japonya'da açıklanan enflasyondaki yavaşlamaya karşın hala taze gıda fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bu yıl faiz artırımı yapabileceğine yönelik öngörülerin masada olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti. Güney Kore'de Kospi endeksi 5.799,69 puanla rekor seviyeyi gördü. Kospi endeksindeki pozitif seyirde Güney Koreli teknoloji şirketlerindeki yükselişler etkili oldu.

VİOP AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 değer kaybederek 13.804,21 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükselişle 15.430,00 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dünü 43,7580'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,8430'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE), dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.