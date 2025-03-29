Küresel piyasalarda son durum: Gözler ABD verilerinde

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı otomobil tarifelerinin etkisiyle geçen hafta negatif bir seyir öne çıkarken, gelecek hafta gözler ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve karşılıklılık esaslı tarifelere çevrildi.

Açıklanacak istihdam verilerinin belirsizlikler gölgesindeki ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi beklenirken, Trump'ın attığı ve atacağı tarife adımlarının küresel ticaret sistemine yansımaları yakından takip ediliyor.

Trump, geçen hafta yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

ABD'nin gerçek kurtuluş gününün ise karşılıklı tarifelerin açıklanacağı 2 Nisan olacağını yineleyen Trump, otomobil tarifelerinin de bu tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, "3 Nisan'dan itibaren tahsilata başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ilaç endüstrisini ülkeye geri getirmek için ilaçlara da tarife uygulayacaklarını aktardı.

Gelecek hafta açıklanacak karşılıklılık esaslı tarifelerle birlikte ise ABD'nin ticaret partnerlerinden gelecek olası misilleme açıklamalarının küresel risk algısı üzerinde etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta ABD başkanının otomobil endüstrisine yönelik tarife kararına birçok ülkeden tepki gelirken, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal otomobillere yönelik yeni tariflerine karşı alınacak önlemler konusunda hazırlık yaptığı bildirildi.

Tarifelere ilişkin endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, geçen hafta açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini ifade etti.

Trump'ın agresif tarife politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı geçen hafta 3 bin 86,79 dolarla rekor tazelerken, haftalık bazda yüzde 2,03 yükselişle 2 bin 85 dolardan kapandı.

Brent petrolün varil fiyatı ise haftalık olarak yüzde 0,9 artışla 72,4 dolardan haftayı tamamdı.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsasında geçen hafta karışık bir seyir öne çıktı. Washington yönetiminin ithal otomobillere yönelik yeni tarifeleri, Kuzey Amerika genelinde geniş tedarik zincirlerine sahip olan otomobil üreticilerinin hisselerini olumsuz etkiledi.

AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ SATICILI SEYRETTİ

Avrupa borsalarında geçen hafta İngiltere hariç satıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler yeni haftada Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündemine çevrildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını ve açıklanması beklenen diğer önlemleri bir arada değerlendireceklerini, bunlara karşı ekonomik çıkarlarını koruyacaklarını bildirdi.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Trump'ın otomotiv sektörüne yönelik yeni tarife adımları geçen hafta Asya piyasalarında da etkili olurken, bölge endekslerinde satış ağırlıklı bir seyir etkili oldu.

Güney Kore ve Japon otomotiv hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Çin tarafında ise Trump'ın, Çinli şirket ByteDance’in TikTok’u satması halinde, Çin’e uygulanan gümrük vergilerini azaltmaya istekli olduğu açıklaması Çin piyasalarında satıcılı seyrin sınırlı kalmasını sağladı.

Analistler, Çin'in tarifeler konusunda ABD ile müzakere edebileceğine yönelik iyimserliklerin güç kazandığını ifade ederek, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğu kaydetti.

YURT İÇİNDE ENFLASYON TAKİP EDİLECEK

Yurt içi piyasalar geçen hafta pozitif ayrışarak alıcılı seyretti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,80 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

Bununla birlikte dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,4 yükselerek 37,9870'ten kapandı.

Gelecek hafta ise mart ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.

Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Öte yandan, haftaya pazartesi ve salı günü Ramazan Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olacak.

Yurt içinde gelecek hafta çarşamba imalat sanayi PMI, perşembe enflasyon ve cuma reel efektif döviz kuru takip edilecek.