Küresel piyasalarda yön belirsiz

Küresel piyasalarda, ABD’nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin etkileri ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında planlanan görüşmeye dair belirsizlikler, piyasalarda karışık bir seyri beraberinde getiriyor. ABD’nin tarifelere ilişkin adımları dünya genelinde piyasaların oynaklığını artırırken, ABD ile Rusya’nın karşı karşıya gelebileceği yönündeki endişeler, hafta başından bu yana hissedilen olumlu havanın azalmasına neden oldu. Trump, Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna süreciyle ilgili sorularını yanıtlarken, Putin’e tanıdığı sürenin dolması durumunda ne olacağına ilişkin, “Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım.” ifadesini kullandı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İki liderin görüşme ihtimaline ilişkin haberlerin ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabakat sağlandığını ve hazırlıkların başladığını açıkladı. Kremlin Sarayı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı ağırlayan Putin ise, Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin uygun bir yer olabileceğini söyledi.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI

Analistler, ABD’nin küresel ekonomiye etkisi süren tarifeleri ve ABD-Rusya arasındaki yükselen tansiyonun, yatırımcıların kararlarını etkileyebileceğini ve güvenli liman varlıklarına olan talebi artırabileceğini belirtiyor.

FED'DE YENİ ATAMALAR VE GEVŞEME BEKLENTİLERİ

Trump, Fed Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler’in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran’ı aday gösterdiğini açıkladı. Miran’ın, 31 Ocak 2026’ya kadar görev yapması bekleniyor. Bu süreçte kalıcı aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Trump’ın açıklamalarının ardından, Fed başkanlığı için ismi geçen Christopher Waller da gündemde kalmaya devam ediyor. Faiz indiriminden yana açıklamalarıyla bilinen Waller’ın başkan olması durumunda Fed’in gevşek para politikalarına yönelmesi bekleniyor.

FED YETKİLİLERİNİN YORUMLARI VE MAKRO VERİLER

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tarifelerin enflasyonist etkilerinin geçici olup olmayacağı konusunda şüphe duyulması gerektiğini belirtti ve bu yıl yalnızca bir faiz indiriminin muhtemel olduğunu dile getirdi. ABD’de açıklanan verilerde ise işsizlik maaşı başvuruları 226 bine çıkarak beklentilerin üzerinde geldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 2,4 artarken, birim emek maliyeti yüzde 1,6 yükseldi. Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları, kısa vadeli enflasyon beklentisinin temmuzda yüzde 3,1’e çıktığını gösterdi.

ABD'DE ÇİP VE TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE HAREKETLİLİK

Trump’ın ithal çip ve yarı iletken ürünlere yüzde 100’e yakın gümrük vergisi uygulanacağını ancak bu vergilerin ABD’de üretim yapma taahhüdünde bulunan firmalar için geçerli olmayacağını belirtmesi, teknoloji hisselerinde artışa neden oldu. Nvidia hisseleri yüzde 0,8, Broadcom yüzde 0,7 ve AMD yüzde 5,7 oranında değer kazanırken, Apple’ın 100 milyar dolarlık yeni yatırım açıklaması sonrası hisseleri yüzde 3,2 yükseldi. Ancak Trump’ın Intel CEO’su Lip-Bu Tan’a yönelik istifa çağrısı sonrasında şirket hisseleri yüzde 3,1 düşüş gösterdi.

ABD PİYASA VERİLERİ VE ALTIN-PETROL FİYATLARI

Tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir öne çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24’e geriledi. Dolar endeksi son iki işlem gününde zayıfladıktan sonra yüzde 0,2 düşüşle 98 seviyesine indi, ancak şu anda yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde. Altının ons fiyatı, Fed’in eylülde faiz indirimi yapacağı beklentisiyle yüzde 0,8 artarak 3.396 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı ise 66,1 dolarda bulunuyor. ABD borsalarında S&P 500 yüzde 0,08, Dow Jones yüzde 0,51 düşerken, Nasdaq yüzde 0,35 artış gösterdi. Vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA GÜNDEM: BOE FAİZ KARARI VE JEOPOLİTİK ENDİŞELER

Avrupa borsaları, İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4’e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz patikasının belirsizleştiğini ve enflasyonda geçici artışların görülebileceğini ifade etti. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,69 düşerken, Almanya DAX 40 yüzde 1,12, Fransa CAC 40 yüzde 0,97, İtalya FTSE MIB 30 ise yüzde 0,93 yükseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

ASYA PİYASALARINDA ODAK: ABD İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Asya borsalarında karışık seyir hakim. Japonya’nın ABD ile yürüttüğü ticaret görüşmeleri dikkatle izleniyor. Japonya’nın tarife baş müzakerecisi Ryosei Akazawa, Washington’da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Hazine Bakanı Scott Bessent ile yaptığı görüşmelerde, karşılıklılık esasına dayalı tarife düzenlemeleri ve otomobil tarifelerinin düşürülmesi çağrısında bulundu. Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) yayımladığı toplantı özeti, Japonya ekonomisinin ılımlı şekilde toparlandığını, ancak küresel gelişmeler nedeniyle risklerin devam ettiğini ortaya koydu. BoJ’un “bekle-gör” yaklaşımından yıl sonuna doğru çıkabileceği sinyali de verildi. Japonya’da hanehalkı harcamaları haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 artarken, aylık bazda yüzde 5,2 azaldı.

BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,50 artışla 10.956,05 puandan kapattı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise yatay seyirle 12.371 puandan işlem gördü. Dolar/TL kuru dün yüzde 0,1 düşerek 40,6060 seviyesinden kapanırken, bugün açılışta yüzde 0,2 artışla 40,7030 seviyesinden işlem görüyor.

BEKLENEN VERİLER VE TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistler, yurt içinde bugün temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Çin’in ikinci çeyrek cari işlemler dengesinin takip edileceğini ifade ediyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Bugün takip edilecek veriler arasında saat 10.00’da Türkiye’de açıklanacak temmuz ayı reel getiri oranları ile 12.00’de Çin’in ikinci çeyrek cari işlemler dengesi yer alıyor.