Küresel sıcaklık artışı tarihi seviyelere ulaştı

Ağırlıklı olarak insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin etkileri giderek artarken, küresel sıcaklık artışı son yıllarda tarihi seviyelere ulaştı.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, küresel ortalama yüzey sıcaklığında 1967'den beri artış eğilimi görülüyor.

Küresel sıcaklıklarda özellikle son yıllarda yaşanan tarihi artış dikkati çekerken, yüzey sıcaklığının 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 derece üzerinde olduğu 2024 kayıtlardaki en sıcak yıl oldu.

Söz konusu yılda, Paris Anlaşması'nda kritik eşik olarak belirlenen 1,5 derecelik sıcaklık artışı ilk kez aşıldı.

Geçen yıl küresel ortalama sıcaklık 15,1 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 2023'teki artışın 0,12 derece üzerinde kaydedildi.

Küresel yüzey sıcaklığı, 2023'te sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,4 derece ve 2022'de 1,1 derece üzerinde gerçekleşti.

Yüzey sıcaklığı 1967'de ortalamanın sadece 0,2 derece üzerinde gerçekleşmişti.

Uzmanlar, 1,5 derece sınırının aşılmasının iklim açısından kritik bir eşik olduğu konusunda uyarırken, sıcaklık artışlarının şiddetli hava olaylarını, kuraklıkları ve ekosistem üzerindeki riskleri artırdığına işaret ediyor.

2015-2024 KAYITLARDAKİ EN SICAK DÖNEM

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) verileri de 2024'te ortalama yüzey sıcaklığının kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştığını teyit etti. Geçen yılın yarısından fazlasında, ortalama sıcaklıklar referans değerin 1,5 derece üzerinde kaldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre, 2015-2024 en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti.

Advances in Atmospheric Sciences dergisinde yayımlanan ayrı bir çalışma ise 2024'te okyanusların ısınmasının rekor sıcaklıkların yaşanmasında kilit rol oynadığını ortaya koydu.

Küresel ısınmanın neden olduğu fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ı okyanuslarda depolandığı için okyanus ısı içeriğinin iklim değişikliğinin en kritik göstergelerinden biri olarak kabul edildiği belirtildi.

KÜRESEL ORTALAMA YÜZEY SICAKLIĞI HAZİRANDA 16,46 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Öte yandan, geçen ay dünyada kayıtlardaki en sıcak üçüncü haziran ayı olurken ortalama sıcaklıklar 16,46 derece olarak ölçüldü. Haziran ayındaki sıcaklıklar, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,3 derece üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Avrupa'da yüzey sıcaklık ortalaması haziranda 18,46 derece ölçülürken, kıta için kayıtlardaki beşinci en sıcak haziran ayı oldu.