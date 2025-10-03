Küresel Sumud Filosu: İsrail ordusu son tekne Marinette'i ele geçirdi

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filoda bulunan son tekneyi de yasa dışı ele geçirdi.

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

Teknedeki yayın kesen İsrail askerlerinin aktivistleri yasa dışı alıkoyduğu düşünülüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı daha önce Marinette’yi "aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı delme girişiminin engelleneceği" sözleriyle uyarmıştı.

İsrail ordusu çarşambadan bu yana Gazze’ye insani yardım götüren onlarca gemiye el koydu ve 40’tan fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivisti gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusunun, Gazze’ye uygulanan ablukayı kırmayı hedefleyen Küresl Sumud Filosu'nun büyük kısımına el koymasının ardından dün yüzlerce aktivisti gözaltına almıştı.

Ancak bu sabah üçü Türk altı aktivisti taşıyan Polonya bayraklı Marinette isimli yat Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyordu.

İsrail’in müdahalesinden önce 44 gemilik bir filo olan Küresel Sumud Filosu’nun geriye kalan tek faal gemisi durumunda Polonya bayraklı Marinette’de, sabahın erken saatleri itibarıyla, altı kişilik mürettebata sahip olduğu bildirilmişti.

Gece saatlerinde filo organizatörleriyle görüntülü görüşme yapan, kendisini yalnızca "Cameron" ismiyle tanıtan Avustralyalı kaptan, geminin başlangıçta motor arızası yaşadığını ve bu yüzden ana grubun gerisinde kaldığını söylemişti.