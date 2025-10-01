Küresel Sumud Filosu'na İsrail ablukası: İki geminin iletişimini kesti, filoya el koymaya hazırlanıyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz’de İsrail donanmasının baskısı altında ilerliyor.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabirinin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin çok yakınına kadar yanaştı.

İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.

İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor.

"Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.

"ARTIK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGE"

Filonun yolculuğuna dair Telegram hesabından yapılan daha önceki yapılan paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor" denilmişti.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz" bilgisi verilmişti.

"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı" ifadesi kullanılmıştı.

"Yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun" uyarısı yapılmıştı.

GEMİLER ÜZERİNDEKİ DRON SAYISI 2 KATINA ÇIKTI

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.

Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, "Gemilerimizin üzerindeki dron sayısı iki katına çıktI, internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI SULARDA ENGELLENİYORUZ"

Filo’da yer alan bir diğer Alman aktivist Yasemin Acar, paylaştığı videoda İsrail donanmasının uluslararası sularda filoyu engellemeye başladığını söyledi. Acar, "’Yaklaşık 50 gemiden oluşuyoruz ve şu anda uluslararası sularda İsrail işgal güçleri tarafından engelleniyoruz. Gazze kıyılarından 145 deniz mili uzaklıktayız ve bir kez daha söylüyoruz: Uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. Eğer bize saldırırlarsa, bu Siyonist yapının uzun savaş suçları listesine eklenecek yeni bir savaş suçu olur’’ dedi.

CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.

Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEN VEKİLLER DE FİLODA

İsrail'in Gazze’deki saldırılarına karşı kurulan uluslararası Sumud Filosu’na dört Türk milletvekili dâhil oldu.

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Hüda-Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, ablukanın kaldırılması için Gazze’ye doğru yola çıkan gemilerde yer alıyor.

"İSRAİL, FİLOYA EL KOYMAYA HAZIRLANIYOR"

İsrail’in kamu yayıncısı Kan, bugünkü yayınında İsrail ordusunun Sumud Filosu’na deniz komandoları ve savaş gemileriyle "el koymaya hazırlandığını" bildirdi. Kan’ın haberine göre İsrail, 50 geminin tamamına el koymayıp, bazılarını denizde batıracak.

Habere göre İsrail, yüzlerce aktivisti savaş gemilerine alarak gözaltına almayı, sorguya aldıktan sonra Aşdod Limanı üzerinden sınır dışı etmeyi planlıyor.

İsrail’in bu girişimi, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni (UNCLOS) ihlal ediyor. Bu sözleşme, açık denizlerde tüm devletlerin gemi seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alıyor. Ayrıca San Remo Deniz Hukuku El Kitabı abluka yoluyla sivilleri açlığa mahkûm etmeyi ve tarafsız insani misyonların hedef alınmasını yasaklıyor. BM Güvenlik Konseyi’nin 2720 ve 2728 sayılı kararları da insani yardıma engelsiz erişim sağlanmasını öngörüyor.

Bu nedenle filoyu uluslararası sularda engellemek ya da insani yardım taşıyan gemilere el koymak, bu uluslararası anlaşmaların ihlali ve savaş suçu niteliğinde değerlendiriliyor.

İspanya’dan 31 Ağustos’ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze’ye düzenlenen en büyük deniz misyonu olarak dikkat çekiyor. Filo, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı deniz ablukasını aşmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan uluslararası bir girişimin parçası olarak en az 44 ülkeden delegasyonları ve 50’den fazla gemiyi bir araya getiriyor.

İTALYA: FİLO, ABLUKAYI ZORLAMASI DURUMUNDA DONANMA EŞLİK ETMEYECEK

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, LA7 kanalında katıldığı bir yayında, Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filo ile ilgili gelişmelerde sağduyunun galip gelmesini umduğunu dile getiren Tajani, "İsrail Dışişleri Bakanı'ndan şiddete başvurmamalarını istedim. O da şiddet olmayacağını söyledi. İsrail'in deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyeceği aşikar. Filoyu ablukayı kırma girişiminde bulunmaması konusunda uyardık. Ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Tajani, bölgedeki İtalyan donanmasına ait geminin filoya nereye kadar eşlik edeceğine ilişkin ise “Donanmamız da ablukanın kırılması durumunda, filoya eşlik edemeyecek, çünkü çatışma ihtimali yok. Ayrıca kendi denizcilerimizin (askerlerimizin) güvenliğini de garanti altına almalıyız" diye konuştu.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, geçen hafta filodaki İtalyan vatandaşlarına yardım için donanmaya ait bir fırkateyni filonun yakınlarına gönderdiklerini açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, bölgeye gönderdikleri fırkateynin askeri güç kullanmasının öngörülmediğini belirtmişti.