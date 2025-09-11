Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı

İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak tekneler, Sicilya Adası'ndaki limanlardan denize açılmaya başladı.

İspanya'dan 31 Ağustos'ta seyre başlayan ve halihazırda Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na katılımlar sürüyor.

AA muhabirinin, filoya katılan aktivistlerden edindiği bilgiye göre, bir süredir İtalya'nın Sicilya Adası'nın doğusundaki farklı limanlarda hazırlıklarını sürdüren çok sayıda tekne, bu sabah halat çözerek Akdeniz'e açılmaya başladı. Teknelerin, Filistin bayraklarıyla donatıldığı görüldü.

Katanya ve Augusta gibi limanlardan hareket eden tekneler, Gazze'ye seyre geçmeden önce adanın güneyindeki Siracusa kentine uğradı.

Siracusa Limanı'na ulaşan ilk tekneler, kıyıda toplanan Filistin destekçileri tarafından "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı.

İtalya'dan açılan teknelerde, 4 parlamenter de yer alıyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'den (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ile PD Avrupa Parlamentosu Milletvekili Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Benedetta Scuderi de filo ile beraber Gazze'ye doğru yolculuk yapıyor.

AKTİVİSTLER, SİRACUSA’DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Filoya katılacak teknelerin İtalya’dan ayrılmadan önceki son durağı olan Siracusa Limanı'nda, aktivistler basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, hazırlıklara ev sahipliği yapan Sicilya Adası’na teşekkür ederken, yönlerinin Gazze olduğunu, buradan Tunus’a gitmeyeceklerini, oradan gelecek teknelerle denizde buluşup yola devam edeceklerini söyledi.

Delia, Gazze’nin her gün öldüğünü vurgulayarak "İsrail'in istediği her şeyi yapamayacağını, uluslararası hukuku tamamen cezasız bir şekilde ihlal edemeyeceğini söyleyecek cesarete sahip olmalıyız. Bu, sona ermeli; bu yüzden bize yardım edin, bizi takip edin" dedi.

Barışçıl bir hareket olduklarını ve asla şiddet yanlısı olmadıklarını vurgulayan Delia, "İtalyan hükümetinden, İtalyan vatandaşlarının İsrailliler tarafından kaçırılması, rehin alınması veya hapsedilmesi durumunda onları korumasını istiyoruz" diye konuştu.

Delia, İtalya'dan 150-160 kişinin 18 tekneyle Küresel Sumud Filosu'na katılacağı bilgisini verirken ilerleyen saatlerde yola koyulacaklarını kaydetti.

Filoya katılacak İtalyan parlamenterlerden M5S Senatörü Marco Croatti de İsrail’in uyguladığı ablukayı kırıp, taşıdıkları yardım malzemelerini Gazzelilere ulaştırmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu bariyeri aşmamız gerekiyor. Bu insanlara ulaşmamız lazım. Malzemelerin teslimatında bile suç teşkil eden operasyonlar yürütüyorlar. Yeni bir yol oluşturmamız gerekiyor ve mutluyuz, yaptığımız şeyin tüm insanlar tarafından desteklendiğinden eminiz."

Bu arada, sabah saatlerinde Senato Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Sumud Filosu’na katılan İtalyanlar için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı aradığını belirterek "Bu girişime katılan 58 İtalyan vatandaşına diplomatik ve konsolosluk yardımı sağlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

İtalya'dan denize açılan teknelerin, İspanya ve Tunus'tan gelen ekiplerle Akdeniz'in ortasında buluşarak Gazze'ye doğru ilerlemesi bekleniyor.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açılmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.