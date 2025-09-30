Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Küresel Sumud Filosu, "tehlikeli" bölgeye yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere ilerlemeye devam ediyor.

Dünya
  • 30.09.2025 18:30
  • Giriş: 30.09.2025 18:30
  • Güncelleme: 30.09.2025 18:31
Kaynak: ANKA
Küresel Sumud Filosu, "tehlikeli" bölgeye yaklaşıyor
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere ilerlemeye devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 48 saat içerisinde yolculuklarını tamamlamayı hedefleyen filo, geçmişte İsrail’in "Mavi Marmara" ve "Madleen" gemilerine müdahale ettiği noktalara neredeyse yaklaşmış durumda.

İskenderiye’yi geçen Küresel Sumud Filosu’nun Adara, Sirius, Estrella ve Spectre gemilerinden görüntüleri, filonun sosyal medya hesabı ve internet adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

BirGün'e Abone Ol