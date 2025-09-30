Küresel Sumud Filosu, "tehlikeli" bölgeye yaklaşıyor

Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi’ne olan yolculuğunu tamamlamak üzere ilerlemeye devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 48 saat içerisinde yolculuklarını tamamlamayı hedefleyen filo, geçmişte İsrail’in "Mavi Marmara" ve "Madleen" gemilerine müdahale ettiği noktalara neredeyse yaklaşmış durumda.

İskenderiye’yi geçen Küresel Sumud Filosu’nun Adara, Sirius, Estrella ve Spectre gemilerinden görüntüleri, filonun sosyal medya hesabı ve internet adresinden canlı olarak yayınlanıyor.