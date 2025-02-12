Küresel ticarete Trump kalkanı

BirGün / ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı. Tüm ülkeleri kapsayan bu yeni düzenlemenin, ABD sanayisini koruma amacı taşıdığı belirtildi.

Beyaz Saray’ın 12 Mart’ta devreye gireceğini bildirdiği ve aynı zamanda tamamlanmış metal ürünlerini de kapsayan gümrük vergileri, Trump yönetiminin Rusya ve Çin gibi ülkelerin mevcut vergileri aşma çabalarını engellemeyi de amaçlıyor. Trump Beyaz Saray’da Oval Ofis’te yaptığı açıklamada metal tarifelerindeki oranın “daha da yükselebileceği” uyarısında bulundu. ABD Başkanı, “Tüm alüminyum ve tüm çeliğe istisnasız yüzde 25 gümrük vergisi koyuyoruz ve bu ABD’de pek çok işletmenin açılacağı anlamına geliyor” dedi.

TRUMP’IN YENİ EMPERYALİZMİ

Gelişmeleri BirGün’e değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, “Trump’ın ikinci kez Beyaz Saray’a oturmasından sonra en fazla başvurulan kitap Lenin’in klasik emperyalizm eseri haline geldi. Anaakım mecralarda dahi Trump’ın güçsüz gördüğü ülkelere hem tek taraflı ekonomik cezalandırmalar uygulaması hem de Kanada’dan Panama, Grönland’a doğrudan toprak taleplerinde bulunması olarak adlandırılmaya başladı” dedi.

“Trump açıkça, ABD’nin dış ticaret açığı verdiği bütün ülkelere sırayla gümrük vergileri uygulayacağını beyan ediyor” ifadelerini kullanan Kozanoğlu, “Bilindiği gibi işe en yakın ticaret ortakları Kanada ve Meksika’ya yüzde 25 gümrük vergisi koyarak başladı. Sonra durumu görmek gerekçesiyle bir ay ertelemeye gitti. Çin’e yönelik yüzde 10 gümrük vergisine de Pekin, sıvı doğalgazı, kömür ve tarım aletlerinden alınacak gümrük vergileri şeklinde karşılık verdi. Bu hafta da Amerika üreticileri korumak gerekçesiyle, çelik ve alüminyuma yüzde 25 vergi getirildi. Bu durumdan en fazla zarar görecek ülke ABD’nin ithalatından yüzde 44 pay alan Kanada. Onu Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Almanya izliyor. Çin’in ise bu kalemlerde kayda değer bir ihracatı yok” değerlendirmesinde bulundu.

Kozanoğlu, değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin saldırgan başkanının bir hedefi de, ‘Arabalarımızı, tarım ürünlerimizi, tüm ihracat mallarımızı almıyorlar’ diye suçladığı AB. Ayrıca AB’nin teknoloji tekellerine ve sosyal medya devlerine uygulamaya çalıştığı asgari kurumlar vergisine de ABD tekellerinin başkanı olduğunu hissettiriyor. AB’de ise bir yarılma söz konusu. Yaptırımlara aynen mukabele etmek isteyen kesimlerle, taviz vererek Trump’ın öfkesini yakıştıralım diyenler arasında bir tartışma sürüyor. Ancak AB’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu şimdiden karşı hamleleri planladığını açıkladı.

KARGAŞA TETİKLENECEK

Türkiye’nin ABD’nin önemli ticaret ortakları arasında değil. Kabaca ABD’nin ihracatının yüzde 1’i alırken ithalatındaki payı yüzde 0,5 civarında. İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi 30 milyar dolar civarında geziniyor. AKP sözcülerinin diline sakız ettiği 100 milyar solar hedefinin çok uzağında kalıyor. Zaten ABD Türkiye’ye karşı sınırlı da olsa dış ticaret fazlası veriyor. Ancak Trump Erdoğan’ı seviyor, Türkiye’nin önünde yeni bir fırsat penceresi açılıyor. Bazı uçuk yorumların hiçbir dayanağı bulunmuyor. ABD’ye Türkiye’nin ihracatında çelik ve alüminyum önemli bir yer tutmadığı için ilk elde ihracatın fazla olumsuz etkilenmesi de söz konusu değil. Trump’ın saldırgan emperyalist politikalarının gümrük vergileri yoluyla enflasyonu azdırması, küresel büyümeyi aşağı çekmesi, dış ticarette Çin - Rusya - İran hattını hedef alan bloklaşmayı derinleştirmesi, dünya ekonomisinde belirsizlik ve kargaşayı tetiklemesi kaçınılmaz görünüyor. ABD’nin tüketicilerine ise bu hamleler ürünlerin pahalılaşması, alüminyum ve çeliği girdi olarak kullanan sektörlerde maliyetlerin yükselmesi olarak yansıyacak. Bu işten şimdilik sadece kârlarını artıracak yerli alüminyum ve çelik firmaları kârlı çıkacak.”