Küresel trafik raporu: İstanbul'da kaç saat trafikte kaybediliyor?

Ulaşım analiz şirketi Inrix’in yayımladığı 2025 Küresel Trafik Karnesi, İstanbul’un üst üste ikinci kez dünyanın en yoğun trafiğine sahip kenti olduğunu ortaya koydu.

36 ülkede 900’den fazla şehir incelenirken İstanbul’da trafik gecikmelerinin bir yılda yüzde 12 arttığı, ortalama bir sürücünün yılda 118 saatini trafikte kaybettiği belirlendi.

"KENTLEŞME HIZI VE NÜFUS YOĞUNLUĞU"

Inrix Ulaştırma Analisti Bob Pishue, İstanbul’un süregelen trafik problemini kentleşme hızına ve nüfus yoğunluğuna bağladı. Pishue’ye göre iki kıtayı birleştiren coğrafi konum ve 16 milyonu aşan nüfus, kentin mevcut ulaşım sistemini zorlamaya devam etti. Geleneksel yöntemlerin tek başına çözüm olamayacağını belirten Pishue, uzun vadede yol kapasitesinin artırılması ve trafiği kilitleyen darboğazların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

"GÜNLÜK 30 MİLYON SEYAHAT"

İstanbul Okan Üniversitesi’nden Selim Dündar da benzer değerlendirmelerde bulundu. Dündar, kentin Avrupa’nın en kalabalık şehri olduğunu hatırlatarak sadece köprü geçişlerinde değil, her iki yakada da günlük seyahat talebinin çok yüksek olduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeksiyonlarına göre günlük 30 milyon olan yolculuk sayısının 2040’ta 38 milyona yükselmesi beklendi.

Dündar, mevcut altyapının bu artan talebi karşılamadığını ve banliyö bölgelerinde toplu taşımanın yetersiz kalmasının otomobil kullanımını zorunlu hale getirdiğini belirtti ve kural ihlallerine dikkat çekti: "Çift park edilmiş araçlar, kırmızı ışık ihlalleri ve ters yönde seyreden arabalar maalesef yaygın hale geldi. Bu davranışlar özellikle yoğun saatlerde tıkanıklığın temel nedenleri arasında."

İKİNCİ SIRADA CHİCAGO

İstanbul'un ardından Chicago, dünyanın en yoğun ikinci şehri olurken, üçüncü sırada Mexico City yer aldı. Chicagolular trafik sıkışıklığı nedeniyle ortalama 112 saat kaybederken, Mexico City'deki sürücüler yılda ortalama 108 saat kaybetti.