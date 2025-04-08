'Kürk Mantolu Madonna' beyazperdeye uyarlanıyor

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" romanı, uzun yıllardır beklenen sinema uyarlaması için gün sayıyor.

Sürpriz Yapım şirketi, proje için deneyimli senarist Yiğit Güralp ile anlaşmaya vardı.

"Ayla", "Sınav" ve "Uzun Hikâye" gibi filmlerin senaristi Yiğit Güralp, "Kürk Mantolu Madonna"nın derinlikli karakterlerini ve dokunaklı hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Filmin vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu gibi detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

"KÜRK MANTOLU MADONNA" HAKKINDA

Sabahattin Ali'nin 1943 yılında yayımlanan "Kürk Mantolu Madonna" romanı, II. Dünya Savaşı öncesi Berlin'de geçen dokunaklı bir aşk hikayesini anlatıyor.

Roman, Raif Efendi ve Maria Puder'in sıra dışı ilişkisi üzerinden yalnızlık, yabancılaşma ve içsel yolculuk gibi evrensel temaları işliyor.