"Kürk Mantolu Madonna" kitabı için yeni 'film' iddiası

Yıllardır filminin çekilmesi planlanan, defalarca haberi yapılan ama hayata geçmeyen Sabahattin Ali’nin romanı "Kürk Mantolu Madonna" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta yazar Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanı "Kürk Mantolu Madonna"nın filmi çekilecek.

Altuntaş'ın aktardığına göre dijital platformlarda seyirciyle buluşması planlanan dizi projesi filme dönüştürüldü.

TÜRKİYE - ALMANYA ORTAK YAPIMI

Fikri Harika Prodüksiyon, Tme Films ve Prt Films ile son olarak Grimme ödüllü Netflix orijinal dizisi German Genius‘a imza atan Alman yapım firması CAB Film ortaklığında beyaz perdeye aktarılacak.

Çekimleri hem Türkiye, hem de Almanya’da yapılacak.filmin 2025'te vizyona girmesi planlanıyor.

İlk baskısı 1943 yılında yapılan Kürk Mantolu Madonna, günümüzün en çok ilgi gören ve satılan kitaplar arasında bulunuyor.