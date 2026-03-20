Kurkut’un ölümünün 9. yılında adalet talebi

Diyarbakır’daki Newroz’az katılmak isterken polis kurşunuyla katledilen 23 yaşındaki Kemal Kurkut’un ölümünün 9’uncu yılında ailesi adalet talep etti. Acısının hâlâ ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirten annesi Secan Kurkut, "Oğlum ne yapmıştı? Sadece Newroz’a katıldı" dedi. Evlat acısını hala yüreğinde yaşayan anne Secan Kurkut, "Oğlum küçük yaşlarda yetim kaldı. Onu büyüttük, sonra onu katlettiler. Oğlumun hiçbir suçu yoktu. Hayalleri vardı. Sanatçı olacaktı. Sokaklarda müzik yapacaktı. Oğlumun hayalleri yarım kaldı" diye konuştu.

O dönem valiliğin "canlı bomba" açıklaması ile gerçeğin saklandığını ve oğlunun suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Secan Kurkut, oğlunun öldürüldüğü anın gazeteci Abdurrahman Gök’ün fotoğraflarıyla ortaya çıktığını anımsattı. Kurkut özetle şunları aktardı: "Oğlum suçsuz yere katledildi ama sorumluları ceza almadı. Bu bizi çok yaraladı. Oğlumu katledenlerin cezalarını almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.