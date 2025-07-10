Kurmaca eserlerden uyarlanmış metinler

Kültür Sanat Servisi

Meşher, Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi kapsamında Batı edebiyatındaki kurmaca eserlerden uyarlanmış filmlerin ve tiyatro oyunlarının bazılarının gösterimine temmuz ayında da devam ediyor. Programda Alain Robbe-Grillet’den L’Immortelle uyarlaması ve Pierre Loti’nin Les Désenchantées romanından esinlenen kurgu belgesel Le mystère des Désenchantées yer alıyor.

Le Mystère des Désenchantées adlı kurgu-belgesel,12 Temmuz saat 14.00’te gösterilecek. Fransız yeni roman akımının kuramcılarından Alain Robbe-Grillet’nin kendisinin yazıp yönetmenliğini yaptığı L’Immortelle filminin gösterimi 25 Temmuz saat 16.00’da gerçekleşecek.

Meşher’deki film gösterimlerine katılım ücretsizdir. Katılım için kayıt zorunlu olup, kontenjan sınırlıdır. kayit@mesher.org adresine e-posta göndererek yerinizi ayırtmayı unutmayın.