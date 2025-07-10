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Kurmaca eserlerden uyarlanmış metinler

Kültür Sanat
  • 10.07.2025 05:00
  • Giriş: 10.07.2025 05:00
  • Güncelleme: 10.07.2025 05:00
Kurmaca eserlerden uyarlanmış metinler
Fotoğraf: Meşher

Kültür Sanat Servisi

Meşher, Hikâye İstanbul’da Geçiyor sergisi kapsamında Batı edebiyatındaki kurmaca eserlerden uyarlanmış filmlerin ve tiyatro oyunlarının bazılarının gösterimine temmuz ayında da devam ediyor. Programda Alain Robbe-Grillet’den L’Immortelle uyarlaması ve Pierre Loti’nin Les Désenchantées romanından esinlenen kurgu belgesel Le mystère des Désenchantées yer alıyor.

Le Mystère des Désenchantées adlı kurgu-belgesel,12 Temmuz saat 14.00’te gösterilecek. Fransız yeni roman akımının kuramcılarından Alain Robbe-Grillet’nin kendisinin yazıp yönetmenliğini yaptığı L’Immortelle filminin gösterimi 25 Temmuz saat 16.00’da gerçekleşecek.

Meşher’deki film gösterimlerine katılım ücretsizdir. Katılım için kayıt zorunlu olup, kontenjan sınırlıdır. kayit@mesher.org adresine e-posta göndererek yerinizi ayırtmayı unutmayın.

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