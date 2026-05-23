Kurmaylarıyla 6 saattir toplantıdaydı: Kılıçdaroğlu çalışma ofisinden ayrıldı
Kılıçdaroğlu 6 saat boyunca kurmaylarıyla toplantı yaptığı çalışma ofisinden ayrıldı. Toplantıda yol haritasının değerlendirildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık değişiminin yaşandığı kurultay ile ilgili mutlak butlan kararı verilmesinin ardından mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinde yaklaşık 6 saatlik toplantının ardından ofisinden ayrıldı.
Kurmaylarıyla toplantı yapan Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yanı sıra iptal edilen 38'inci Kurultay öncesinde parti yönetiminde görev alan isimlerle görüştü.