Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kurmaylarıyla 6 saattir toplantıdaydı: Kılıçdaroğlu çalışma ofisinden ayrıldı

Kılıçdaroğlu 6 saat boyunca kurmaylarıyla toplantı yaptığı çalışma ofisinden ayrıldı. Toplantıda yol haritasının değerlendirildiği bildirildi.

Güncel
  • 23.05.2026 21:11
  • Giriş: 23.05.2026 21:11
  • Güncelleme: 23.05.2026 21:16
Kaynak: DHA
Kurmaylarıyla 6 saattir toplantıdaydı: Kılıçdaroğlu çalışma ofisinden ayrıldı
Fotoğraf: AA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık değişiminin yaşandığı kurultay ile ilgili mutlak butlan kararı verilmesinin ardından mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ofisinde yaklaşık 6 saatlik toplantının ardından ofisinden ayrıldı.

Kurmaylarıyla toplantı yapan Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in yanı sıra iptal edilen 38'inci Kurultay öncesinde parti yönetiminde görev alan isimlerle görüştü.

BirGün'e Abone Ol