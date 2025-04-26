Kurs sayısında kontrolsüz artış

Birbiri ardına gündeme gelen istismar skandallarının ardından gözler, sayıları kontrolsüzce artan çocuklara yönelik Kuran kurslarına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2015 yılında 554 kurs ile başlattığı 4-6 yaş grubundaki çocuklar için Kuran eğitimi projesindeki kurs sayısı, 2025 itibarıyla 6 bin 271’e kadar yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm tepkilere rağmen hayata geçirdiği 4-6 yaş Kuran kursları ilk olarak 2013 yılında gündeme geldi. Başkanlık, 4-6 yaş eğitimine yönelik ders programlarını 2013 yılında hazırladı.

2014’TE KİTAP BASIMI

2014 yılında ise 4-6 yaş grubuna ders verecek Kuran kursu öğreticileri için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Yalnızca sekiz gün süren seminere 166 Kuran kursu öğreticisi katıldı. 2014 yılında çalışmalarını hızlandıran başkanlık, 4-6 yaş grubundaki çocukların Kuran eğitimi için 14 bin kitap bastırdı.

Ülkede 2014-2015 yılında ise 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kuran kursu eğitimi resmen başladı. Diyanet, 2015 yılında ülke genelindeki 554 kuran kursunda 15 bin 265 çocuğa Kuran eğitimi verdi. Pedagogların, “Erken yaşta dini eğitim, çocuklarda geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açar” uyarılarını dikkate almayan başkanlık, 2016 yılı itibarıyla 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kurslarının sayısını çarpıcı şekilde artırdı.

ÇARPICI ARTIŞ

Diyanet İşleri Başkanlığı, binin üzerinde yeni kurs açarak, 2016 yılında 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısını 2 bin 980’e çıkardı. 2016 yılında 87 bin 790 çocuk, 4-6 yaş Kuran kurslarında eğitim gördü. Başkanlığın uyarılara kulak tıkayarak açtığı 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı 2017 yılı itibarıyla da artmaya devam etti. 2017 yılında 2 bin 980 olan 4-6 yaş grubu Kuran kursu sayısı, 2018 yılında 7 bin 963’e kadar tırmandı.

Sayıştay’ın da “Çocuklara uygun ortam bulunmuyor” tespitlerinin ardından 2019 yılında binlerce 4-6 yaş Kuran kursunun kapısına kilit vuruldu. Bu kapsamda ülkedeki çocuk Kuran kursu sayısı 5 bin 2019 yılında 575’e, 2020 yılında ise 4 bin 437’ye kadar düştü.

Başkanlık, 4-6 yaş Kuran kurslarının sayısı 2021 yılından itibaren artırmayı sürdürdü. 2021 yılında 5 bin 651’e yükselen kursların sayısında 2022-2024 dönemindeki artış ise yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2022: 5 bin 651

• 2023: 5 bin 988

• 2024: 6 bin 271

YÜZ BİNLERCE ÖĞRENCİ

Diyanet’in büyük yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısı da her yıl katlanarak büyüyor. 2017 yılında 87 bin 790, 2019 yılında 170 bin 513 olan öğrenci sayısı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2019: 170 bin 513

• 2020: 181 bin 808

• 2021: 105 bin 369

• 2022: 168 bin 439

• 2023: 208 bin 936

• 2024: 224 bin 311

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ÇOCUKLAR TARİKAT VE CEMAAT KISKACINDA!

İstanbul’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait kuran kursunda 17 çocuğun istismar edilmesi ilk vaka değil. Erzurum’da Diyanet’e bağlı yatılı Kuran kursunda, 7 çocuk aylarca istismara uğramıştı. İstismarcı belletmen 119 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bursa’da İsmailağa Cemaati’ne bağlı Dağımder Derneği’nin Kuran kursunda en az 5 çocuğun “ağabey” dedikleri 16 yaşındaki bir başka çocuğun cinsel istismarına maruz kalmıştı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2024 yılında Süleymancılara ait Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 çocuğun ‘eğitmen’ G.R.U. tarafından şiddete ve istismara maruz bırakıldığı öğrenilmişti. Fail G.R.U.’nun yargılanmasına ise devam ediliyor.

Karaman'da 2016 yılında, Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) ile bağlantılı olduğu söylenen yurtlarda kalan 45 çocuk Muharrem B. tarafından istismara maruz bırakılmıştı. Olay bir çocuğun yaşadıklarını bir psikoloğa anlatması ve psikoloğun konuyu yetkililere bildirmesiyle ortaya çıkmıştı. Fail Muharrem B. 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir’de Süleymancılara ait Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda 2017 yılında 7 öğrencinin istismara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. İstismara maruz kalan öğrencilerden birinin şikâyeti üzerine yurtta görev yapan fail Ö.F.E. tutuklanırken yurt mühürlenmişti.

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DENETİM VERİSİ YOK

Diyanet İşleri Başkanlığı, kendisine bağlı Kuran kurslarına ilişkin yapılan denetimlere dair yıllardır bir rapor yayımladı. En son 2018 yılında yayımlanan raporda ise yalnızca Yaz Kuran Kursları’na yönelik yapılan denetimler yer almıştı. Söz konusu rapora göre 2017’de bu kurslara kayıtlı 5 bin 980 öğrencinin ‘eğitim gördüğü, 2018 yılında ise bu sayının 25 bin 279’a dek ulaştığı aktarılmıştı.

2018 yılında Yaz Kuran Kursları döneminde Türkiye genelindeki söz konusu kursların sadece yüzde 6,1’inin denetlendiği kaydedilmişti.

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‘AİLELERİN ÇARESİZLİĞİNDEN GERİCİLİK ÜRETMEK İSTİYORLAR’

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen yaptığı açıklamada, “ENSAR Vakfı’ndan başlayarak tarikat ve cemaat yurtlarında yüzlerce çocuğumuz benzer olaylar yaşamak zorunda bırakıldı” dedi. İşleyen, “AKP iktidarı her defasında üzerini kapatıp meseleyi unutturma yoluna gitti. Diyanet’e dek uzanan bu karanlık zincir iktidarın dinci gerici politikalarından, bunun parçası olarak yargıdaki uzantılarından ve onların sağladığı dokunulmazlıktan ayrı düşünülemez” diye konuştu.

İşleyen şu ifadeleri kullandı: “Bu karanlık odakların dağıtılması ve bu suçlarının hesaplarının sorulması için Türkiye’nin laiklik temelinde yeniden kuruluşu zorunlu kılınıyor. Saray rejimine karşı laiklik mücadelesi ertelenemez hal almıştır. Tüm bu olayların merkezinde yoksul çocukların olması da tesadüf değildir. Yoksullaşma dalgası altında emekçi yoksul halkın çocukları tarikat, cemaat ve vakıflara mecbur bırakılıyor. Ailelerin çaresizliğinden gericilik üretmeye devam etmek istiyorlar.”