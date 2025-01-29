Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü

Halk TV'ye açılan soruşturma kapsamında kanalın Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifade vermeye götürüldü. İki isim de savcılıkta ifade verecek.

Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı, Oğuz’un ifadeye götürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı:

Program Müdürü ⁦@kursadoguz⁩ da şu anda kanal önünden gözaltına alındı pic.twitter.com/auOYMf5gas — sorel dagistanli (@soreldagistanli) January 29, 2025

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, ifadeye böyle götürüldühttps://t.co/lDSpOGJWjE https://t.co/tJ9tv13cOt pic.twitter.com/vkMz1nOgq1 — Halk TV (@halktvcomtr) January 29, 2025

Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Haber Müdürü Serhan Asker gözaltına alınmıştı.

Halk TV tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya konu edilen ses kaydını Barış Pehlivan'ın değil Kürşad Oğuz'un aldığı belirtilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır."