Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü

Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV'ye açılan soruşturma kapsamında ifadeye vermeye götürüldü. İki gazeteci, savcılıkta ifade verecek.

Güncel
  • 29.01.2025 14:56
  • Giriş: 29.01.2025 14:56
  • Güncelleme: 29.01.2025 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş ifadeye götürüldü

Halk TV'ye açılan soruşturma kapsamında kanalın Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ifade vermeye götürüldü. İki isim de savcılıkta ifade verecek.

Halk TV programcısı Sorel Dağıstanlı, Oğuz’un ifadeye götürüldüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı:

Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Haber Müdürü Serhan Asker gözaltına alınmıştı.

Halk TV tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya konu edilen ses kaydını Barış Pehlivan'ın değil Kürşad Oğuz'un aldığı belirtilmiş ve şunlar kaydedilmişti:

"Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır. Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır."

Seda Selek ve Serhan Asker hakkında adli kontrol talebi
BirGün'e Abone Ol