Kürşad Yılmaz'dan Müsavat Dervişoğlu'na tehdit: İpini tutanlar senin de katilin olabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği ve 2021 yılında ‘güvenlik’ gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilen suç örgütü lideri Kürşad Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu tehdit etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Yılmaz, Dervişoğlu için 'kukla' ve 'hain' dedi.

“O gün yolumuz kesiştiğinde, gönül kapımızı ve soframızı diğer tüm ülküdaşlarımıza olduğu gibi bu kuklaya da açmıştık. Birlikte yürüdük, birlikte yedik, içtik. Ülkü sevdamızı dağlara taşlara beraber haykırdık ama o gün bilmiyorduk ki bu kişi, ipleri başkalarının elinde olan bir kuklaymış. Sonra öğrendik… Ablasıyla birlikte aramızdan ayrıldıklarında, kukla olduğundan emin olduk" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ CEVABI

Yılmaz, Dervişoğlu'nun kendisini tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a, Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde cevap vermesini de hatırlattı.

Yılmaz konuyla ilgili “Sinan Ateş’in öldürüldüğü yerde soğan pehlivanlığı yapacağına, O’nun ölüm emrini verenlerin ülkücü camiaya bulaştırmak istedikleri çamuru düşün” dedi.

"ASLA HEDEFİMİZ DEĞİLSİN"

Yılmaz, mesajının sonunda ise “İplerini tutanların bir gün senin katilin de olabileceğini unutma! Ancak biz ülkücülerden yana emin olabilirsin. Çünkü asla hedefimiz değilsin. Kim, safrasını attığı birini hedef alır ki?” ifadelerini kullandı.

İP’İN GENEL BAŞKANI ATIK KUKLACIYA! pic.twitter.com/i3k7AhLva8 — Yakup Kürşad Yılmaz (@y_kursadyilmaz) January 13, 2025

BAHÇELİ'Yİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Kürşad Yılmaz, Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki Öcalan açıklamasının ardından MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

25 Ekim'deki ziyaretin ardından açıklama yapan Yılmaz, Bahçeli'nin her ülkücünün 'kırmızı çizgisi' olduğunu belirtmiş ve kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak "Gerekirse can alıp can vereceğiz" demişti.