Kürşad Zorlu’ya rozet taktı

Haber Merkezi

Bolu’da büyük faciaya neden olan otel yangını, siyasetin de gündemine girdi. CHP, Salı grup toplantısını iptal etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bugün yapmayı planladığı basın toplantısının iptal edildiği duyuruldu.

Yangın devam ederken partisinin Ankara 8. olağan il kongresinde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgeden düzenli bilgiler aldık, yangının çıkış nedeni ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı. 6 savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi. Sorumlulardan hesap sorulması için gereken adım atılacaktır" dedi. Erdoğan, ardından AKP'ye geçen eski İYİ Partili Kürşad Zorlu'ya rozet taktı.