Kürşat Yılmaz'ın kullandığı çakarlı araç MHP'li vekile aitmiş!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kahraman" ilan ettiği ve üç sene önce tahliye edilen suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz'ın Konya ziyareti sırasında kullandığı çakarlı aracın, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal adına ruhsat kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

T24'te Tolga Şardan'ın aktardığına göre Yılmaz'ı kente getiren ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Yılmaz'ın makam koltuğundan indiği 34 XXX 01 plakalı aracın, MHP Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal adına ruhsat kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde 2005'ten beri tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.

BAHÇELİ, 'KAHRAMAN' İLAN ETMİŞTİ

2021 yılında Kürşat Yılmaz'ın avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bahçeli, aynı sene yaptığı açıklamada, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen kahramanlar" demişti.

Yılmaz ise cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra Bahçelİ'yi ziyaret etmişti.