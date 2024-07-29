Kursiyer olarak başladılar, usta öğretici oldular

Konak Belediyesi’nin, Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlediği hobi ve el sanatları kurslarının yüzlerce kursiyeri arasında yer alan Güler Kurtul ve Hatice Malay yıllardır katıldıkları kurslardan aldıkları sertifikalar sayesinde kursiyerken şimdi usta öğretici oldular.

Konak Belediyesi’nin farklı mahallelerde yer alan semt merkezlerinde Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle verilen hobi ve el sanatları kursları, her yaştan yurttaşa verdiği eğitimlerle büyük ilgi görürken birçok hikâyeye de ev sahipliği yapıyor. Hobi ve el sanatları kurslarının yüzlerce kursiyeri arasında yer alan Güler Kurtul ve Hatice Malay, yıllardır katıldıkları kurslardan aldıkları sertifikalar sayesinde usta öğretici oldular.

Kursiyer olarak başladıkları Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Evi’nde el sanatları alanında usta öğretici olarak eğitim veren Kurtul ve Malay, kendi hikâyelerini yeniden yazmanın yanı sıra azimleriyle de herkese örnek oldu. Arkadaşlarının başarısından cesaret bulan ve katıldığı kursların ardından önce kalfalık ardından da usta öğretici belgesini alan 60 yaşındaki Leyla Birgül Emekli ise eğitim vermek için gün sayıyor.

Katıldığı kursun öğrencisiyken şimdi usta öğreticisi olan 60 yaşındaki Hatice Malay, hobisini meslek edinmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Ev hanımıydım, meslek sahibi oldum. Hepimiz yıllarca gittiğimiz kurslarda ortaya çıkan ürünlerimizi satışa sunarak aile bütçemize katkıda bulunduk. Kadınlar kurslar sayesinde evden dışarı çıkıp sosyalleşti, en önemlisi de pek çok kişi moral buldu. Konak Belediyesi’ne ve Konak Halk Eğitim Merkezi’ne verdiği destek için teşekkür ederim." Kadınların sosyalleşmeleri ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları adına kursların önemine değinen Malay, “Herkesin benim gibi öğrenciyken öğreticiliğe geçmesini diliyorum. Hiçbir şey için geç değil” çağrısında bulundu.

Bir zamanlar kursiyer olduğu merkezde usta öğretici olarak kadınlara eğitim veren 52 yaşındaki Güler Kurtul da, “2009 yılında annemi aniden kaybedince hayatım değişti. Kendimi eve kapattım. Oğlumu okula bile götürüp gelemiyordum. Balkona dahi çıkamıyordum. Bu durum kaygı bozukluğuna yol açtı. Eşim ve oğlum buna çok üzülüyordu. Bir gün oğlum, ‘Bütün çocukları annesi okula getiriyor. Ne olur, beni okula bugün sen götür’ dedi. Çocuğumu kıramadım. Tüm cesaretimi toplayıp evden çıkmayı başardım ve onu okula götürdüğümde belediyenin kurslarına ilişkin broşürünü gördüm. Evden dışarı çıktığımı gören oğlumun mutluluğu beni cesaretlendirdi ve İsmetpaşa Semt Merkezi’ndeki dikiş kursuna kayıt yaptırdım. Bu başlangıç bana iyi geldi, yeni dostluklar kazandırdı. Öz güvenimi tazeledi. Acımı hafifletti. Kaygı bozukluğumu yendim” diyerek bu yola nasıl çıktığını anlattı.

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLERİNİ KAZANDILAR

Gittiği kurslar sayesinde meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Kurtul, “Yıllarca emek vererek elde ettiğim sertifikalarımı ailemin, arkadaşlarımın, öğretmenlerimin desteği ile değerlendirmek istedim ve usta öğretici olmaya karar verdim. Bu yılın Şubat ayından bu yana da Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Semt Merkezi’nde takı yapım, tığ çanta yapımı alanında usta öğreticilik yapıyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Ev hanımıydım, bu kurslar sayesinde meslek sahibi oldum. Ekonomik olarak evime de destek oluyorum. Bütün kadınların böyle işlerde olması için elimden gelen desteği sağlıyorum” dedi.

Hatice Malay ve Güler Kurtul gibi uzun yıllar belediyenin çeşitli semt merkezlerinde açılan kurslara katılarak kendini geliştiren ve ağustos ayında usta öğretici olarak göreve başlamaya hazırlanan 60 yaşındaki Leyla Birgül Emekli ise, “Kursiyer arkadaşlarımızın usta öğretici olarak bize eğitmenlik yaptığını öğrenince ben de yüreklendim. Gereken şartlara sahip olduğum için usta öğreticilik sınavına girdim ve başarılı oldum. Ağustos ayında Konak Halk Eğitim Merkezi’ne başvurumu yapacağım. Arkadaşlarım gibi el sanatlarında usta öğretici olarak göreve başlamaya hazırım. Konak Belediyesi sayesinde meslek sahibi olduğum için çok mutluyum” diye konuştu. Emekli, kendilerini ve el becerilerini geliştirmeleri için kadınları kurslara katılmaya ve hikâyelerini yeni baştan yazmaya davet etti.