Kursk cephesi ısınıyor
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Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi.
Öte yandan Rusya ve Ukrayna, karşılıklı İHA saldırıları gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’ya air 66 İHA’nın imha edildiğini duyururken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’ya 103 İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı.