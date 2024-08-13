Kursk gerilimi büyüyor

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Ukrayna ordusunun Rusya toprağı Kursk’a 6 Ağustos’ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 1 haftayı aşkın süredir devam ediyor.

Kursk’ta durum ‘‘federal acil’’ seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.

Rusya’nın Kursk Bölgesi Valisi Smirnov da ‘‘Bölgedeki durum zor. 28 yerleşim birimi Ukrayna kontrolünde bulunuyor’’ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Kursk saldırısına karşılık verileceğini belirterek, ‘‘Düşman gelecekte müzakere pozisyonlarını iyileştirmeye çalışıyor ama bizim Kiev ile konuşacak hiçbir şeyimiz yok’’ diye konuştu.

Dolar/ruble paritesi dün 90 seviyesinin üzerine çıktı. Haftanın ilk işlem gününde ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 4,1 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 90,5 seviyesine yükseldi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Diğer yandan Kiev’in önceki gün insansız hava aracıyla yaptığı saldırı nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali’n soğutma sisteminde çıkan yangın da yeni bir gerilim yarattı.

Rusya Federal Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetim Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, kurumun Zaporijya NGS’deki denetimini tamamladığı belirtildi. Açıklamada, ‘‘Yangın lokalize edildi, yangının yayılma tehlikesi bulunmuyor’’ ifadesine yer verildi.

Santraldaki güç ünitelerinin ‘‘soğuk’’ durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, ‘‘Yangın, Zaporijya NGS’nin nükleer ve radyasyon güvenliğini etkilemedi. Radyasyon seviyesi normal düzeyde’’ bilgisi aktarıldı.

Rusya’nın ilhak ettiği Zaporijya’nın Bölge Valisi Yevgeni Balitski, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise santralde çıkan yangın için ‘‘Rusya tarafından çıkarıldı’’ ifadesini kullanmıştı.

Mart 2022’de Rusya’nın kontrolüne geçen santralin çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.