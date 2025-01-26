Kursta ek kitap dayatması

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kamu okullarında yalanan skandallar gündemdeki yerini koruyor.

Bunun son örneği ise İstanbul Bahçelievler’de bulunan Piri Reis Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

İddiaya göre okulda düzenlenen destekleme yetiştirme kursu (DYK) kapsamında üniversiteye hazırlanan 12’inci sınıf öğrencilerine ek kitap satın alması istendi.

Söz konusu kurslarda MEB’in kaynaklarının kullanılması Bakanlıkça şart koşulurken Okul Müdürü tarafından EİS Yayıncılık’a ait piyasa bedeli 4 bin 300 TL olan kitapların 12 bin TL’ye satıldığı ileri sürüldü. Kitaplardan yaklaşık 1 milyon 440 bin TL elde edilirken iddiaya göre okul müdürünün kitap fiyatlarının piyasa bedeli üzerinde olmasından kaynaklı artan parayla okula konferans salonu yapacağını söylediği iddia edildi.

2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan kurs için okul yönetimi tarafından kurulan “PRAL Akademi” adı altında kurulan WhatsApp grubunda öğrencilerin kitap teminini bu tarihten önce yapması istendi. Aynı gruba gönderilen “Bilgilendirme Metni” yazılı dosyada ise sayısal, eşit ağırlık ve dil sınıfları için ayrı satın alma linkleri gönderildi.

DİLEKÇE VERİLDİ

WhatsApp grubunda ise öğrencilere DYK süresince kullanmaları istedikleri EİS Yayıncılık’a ait kitapların ödeme linkleri gönderildi. 120 öğrencinin kitapları satın almak zorunda kaldığı iddia edilirken kitabı almayan öğrencilerin farklı sınıflara alındığı belirtildi.

Konu İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne taşınırken verilen yazılı dilekçede yayınevinden gelen bir yetkilinin sınıflardaki akıllı tahtalara söz konusu kitabın PDF’ini yüklediği ileri sürüldü. Ayrıca velilerin yaşananları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet ettiği de yazılı dilekçede yer aldı. Konuya ilişkin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Eylül 2024’te soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

Okul müdürü söz konusu iddiaları reddederken kurslarda MEB’in yönelttiği kaynakların kullanıldığını ifade etti.