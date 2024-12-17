Kürsüden Erdoğan’a teşekkür yarışı

TBMM Genel Kurul’da devam eden ve 17 Aralık itibarıyla dokuzuncu gününe girilen bütçe görüşmelerine Saray kabinesinin tavırları damgasını vurdu. Bakanlıklarının bütçelerini savunmak ve milletvekillerinin sorularına yanıt vermek amacıyla TBMM Genel Kurul kürsüsüne çıkan bakanların tamamının konuşmasının Türkiye gerçeklerinden uzak olması ve Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etme konusundaki abartılı tutumları dikkati çekti.

Bakanların milletvekillerinin sorularına yönelik tutumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü 15 Aralık tarihli toplantıda iyice görünür hale geldi. Milletvekillerinin kadına yönelik şiddet ve yoksullukla ilgili sorularına yanıt vermeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’ye yönelik pembe tablo çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de eğitim sisteminin sorunlarını gündeme taşıyan milletvekillerine cevap vermek yerine AKP güzellemesi yaptı.

HAYAL ALEMİNDE

Bakanların büyük bölümünün teknokrat olduğu belirten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bakanların TBMM iradesini yok sayan tutumuna yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Bakanların, bütçe görüşmeleri için Meclis’e kalabalık bir kadroyla geldiğini kaydeden Günaydın, “Kürsüden yaptıkları 35 dakikalık konuşmalarda anlatılması gereken gerçekler yerine, hayal satıyorlar, hayal alemindeler” diye konuştu.

Günaydın, “Bakanlar konuşurken bazen yüzlerine bakıyorum, gerçekten anlattıklarına inanıyorlar mı diye. İşin kötüsü, inanıyorlar da” diyerek bakanların gerçekten uzak konuşma metinlerine dikkati çekti. Türkiye’nin gerçekliğinden kopuk konuşmalara karşı bakanların yüzüne karşı gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini kaydeden Günaydın, “Gerçekleri duydukları zaman ortaya bir siyasi polemik çıkıyor. Özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başarısızlığını siyasi polemik yaratarak gizlemeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinden örnekler veren Günaydın, şunları kaydetti: “Gözümüzün için baka baka ekonominin iyi olduğunu iddia ediyorlar. Muhalefet grubu olarak etkili bir şekilde mücadele edecek, gerçekleri bakanların yüzüne çarpacağız. Bütçe görüşmelerini, Türkiye’nin gerçek gündemine dönülmesi için bir vesile sayıyoruz. Bakanlar hayal satmaya devam ettikçe biz, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. AKP’li hiçbir konuşmacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üç kere teşekkür etmeden kürsüden inemiyor. Biz ise ısrarla halkın gerçek sorunlarını kürsüden dile getireceğiz.”