Kürsüye sadece saldırı için çıktı

Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen ve AYM kararına rağmen cezaevinde tutulan Gezi hükümlüsü Can Atalay'ın durumunu görüşmek için olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’nda Ahmet Şık konuştuğu sırada kürsüye çıkan Özalan, daha önce yalnızca milletvekili seçimlerinin ardından yemin etmek için çıktı.

Genel seçimlerin ardından yemin ettikten sonra herhangi bir konuşma için kürsü hakkını kullanmayan Özalan, bugüne kadar komisyonlarda da bir konuşma yapmadı.

İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi bulunmayan Özalan, sahibi olduğu yazılı soru önergesi de bulunmuyor.

Özalan’ın yalnızca ‘Srebrenitsa Soykırımının unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi’ bulunuyor.

İLK VUKUATI DEĞİL

Özalan, daha önce 8 Aralık 2021 yılında TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde o dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Özgür Özel’in de üzerine yürümüştü.

CHP’li vekillere de saldıran Alpay, ayrıca attığı bir tweetten dolayı milletvekilliği düşürülen Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu zorla Meclis Genel Kurulu'ndan çıkarmak istemişti.