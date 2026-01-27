Kürt bölgelerinde çatışmalar

Dış Haberler

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetimi ile SDG arasında sonlanan ateşkesin 15 gün daha uzatılmasının ardından bölgeden çatışma haberleri gelirken SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Güçlerimizi Kobani ve Cezire’ye çektik, tek bir kişi de kalsak topraklarımızı savunacağız” dedi.

SDG, HTŞ hükümetine bağlı silahlı grupların dün sabaha karşı Kobani’nin güneydoğusunda SDG unsurlarına saldırmasıyla şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. Açıklamada, çatışmaların özellikle el-Celbiye kasabasında devam ettiği; saldırgan grupların tank ve zırhlı araçlardan oluşan ek takviyeler getirdiği ve bölgede yoğun Türk İHA uçuşlarının gerçekleştiği ifade edildi.

ATEŞKES İHLAL EDİLİYOR

Haseke ve Kobani’deki saldırıların “ateşkesin net bir ihlali” olduğunu belirten SDG, bunun Şam’ın taahhütlerine uymadığını ve bölgedeki istikrarsızlık politikasının devam ettiğini kaydetti. Suriye Savunma Bakanlığı ise dün SDG’yi ateşkesi ihlal etmek ve Kobani çevresindeki ordu mevzilerini 25’ten fazla İHA’yla bombalamakla suçladı. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre ise SDG, Haseke kırsalındaki Sefa köyüne baskın düzenledi.

‘TOPRAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ’

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, “Rakka ve Deyrizor’da sonuna kadar savaşmak istemediklerini, bu bölgelere gitme nedenlerinin IŞİD’le mücadele olduğunu ve bu nedenle çekildiklerini” söyledi. Ronahi TV’ye konuşan Abdi, “Ancak şimdi farklı bir durum var. Şimdi Kürt bölgesini, kendi halkımızı koruyoruz. Güçlerimizi Kobani ve Cezire’ye çektik. Tek bir kişi kalsak dahi topraklarımızı savunacağız” dedi.