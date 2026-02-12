Kurt Cobain'in ölümünde "cinayet" ihtimali

Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain’in ölümünden 32 yıl sonra, adli tıp uzmanları ve bağımsız araştırmacılar tarafından hazırlanan bir rapor, resmi makamların ulaştığı sonuçları tartışmaya açtı. Habertürk’ün haberine göre, olay yeri verilerini ve otopsi raporlarını yeniden analiz eden ekip, ölümün bir başkası tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğine dair bilimsel göstergeler sundu.

Seattle’daki evinde 1994 yılında cansız bedeni bulunan Cobain’in ölümü, o dönem yürütülen soruşturma neticesinde ateşli silahla intihar olarak karara bağlanmıştı.

Habertürk’ün aktardığı bilgilere göre, hakemli bir makale yayımlayan yeni araştırma ekibi, mevcut delillerin bu kararla çeliştiğini iddia ediyor.

Adli tıp uzmanı Brian Burnett ve araştırmacı Michelle Wilkins tarafından sunulan veriler, Cobain’in ölüm anında tetiği çekecek fiziksel kapasitede olmayabileceğini savunuyor.

KAN İZLERİ VE OLAY YERİ DÜZENİ

İncelemede en çok dikkat çeken unsur olay yerindeki fiziksel bulguların eksikliği oldu. Araştırmacılar, ateşli silahla gerçekleşen benzer vakaların aksine, Cobain’in elinde ve silahın namlusunda olması gereken kan lekelerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Wilkins, olay yerinin doğal bir intihar mahalline kıyasla "beklenmedik derecede temiz" olduğunu belirterek, delillerin sonradan yerleştirilmiş olma ihtimalini vurguladı.

TIBBİ BULGULARDAKİ ÇELİŞKİLER

Raporda, Cobain’in vücudunda tespit edilen uyuşturucu miktarının ölümcül dozun 10 katı olduğu belirtiliyor. Bu düzeyde bir madde kullanımının ardından bir kişinin uyuşturucu ekipmanını düzenli bir şekilde paketlemesinin ve ardından silahı ateşlemesinin tıbben mümkün olmadığı ileri sürülüyor.

Ayrıca otopsi sırasında tespit edilen organ hasarlarının (nekroz), silahlı yaralanmadan ziyade doz aşımına bağlı solunum durmasıyla uyumlu olduğu ifade ediliyor.

DOSYA KAPALI KALMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni analizlerin sunduğu kanıtlara ve soruşturmanın yeniden açılması yönündeki taleplere rağmen resmi makamlar geri adım atmıyor.

King County Adli Tıp Ofisi ve Seattle Emniyeti, davanın kapalı kalacağını ve mevcut bulguların resmi kararı değiştirmek için yeterli görülmediğini açıkladı.

Şubat 2026 itibarıyla dosya, hukuki olarak intihar kategorisinde kalmaya devam ediyor.