Kürt dilbilimci Mehmet Emin Bozarslan hayatını kaybetti

Modern Kürtçe alfabenin öncüsü, yazar, dilbilimci ve çevirmen Mehmet Emin Bozarslan, 90 yaşında İsveç’in Uppsala kentinde yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 45 yıldır yurtdışında yaşamak zorunda bırakılan Bozarslan’ın ölüm haberini, ailesi adına Aycan Şermin Bozarslan duyurdu.

Aynı zamanda akademisyen Hamit Bozarslan’ın babası olan Mehmet Emin Bozarslan’ın, vasiyeti doğrultusunda cenaze töreninin aile arasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Aile, taziyelerin 11 Şubat’ta 13.00–16.00 saatleri arasında Uppsala’daki Stabby Prästgård’da kabul edileceğini açıkladı.

MEHMET EMİN BOZARSLAN KİMDİR?

Modern Kürtçe'nin alfabesi ve edebiyat diliyle ilgilienen ve pek çok yabancı eseri Kürtçe'ye kazandıran Mehmet Emin Bozarslan, 1934 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu.

Geleneksel medrese eğitimiyle yetişen Bozarslan, 1956 yılında müftü oldu. Ancak Kürt kimliği, dili ve toplumsal sorunlar üzerine kaleme aldığı eleştirel eserler nedeniyle müftülük görevinden iki kez uzaklaştırıldı.

Bozarslan, 1968 yılında yayımladığı "Kürtçe Alfabe" (Alfabê) ile modern Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Ancak bu eser yayımlandığı gün toplatıldı ve Bozarslan "bölücülük" suçlamasıyla hapse atıldı.

1971 muhtırasının ardından askeri rejim tarafından tekrar tutuklanan ve 1974'e kadar cezaevinde kalan yazar, üzerindeki baskıların artması üzerine 1979 yılında İsveç’e iltica etti. Bozarslan, hayatı boyunca 50'den fazla eser üretti.