Kurt katledildiği yerde anıldı

Haber Merkezi

Gezi Direnişi sırasında İstanbul Okmeydanı’nda bulunan Okmeydanı Cemevi’nde cenaze beklediği esnada polis kurşunuyla katledilmesinin 10. yılında, Uğur Kurt için anma töreni düzenlendi. Kurt’un yaşamını yitirdiği cemevinde düzenlenen anma törenine çok sayıda yurttaş, siyasi ve Alevi derneği üyesi katıldı. Tören, Yalıncak Sultan Ocağı Yol Yürütücüsü Sevim Yalıncakoğlu’nun çerağ yakmasıyla başladı.

Anmada konuşan Okmeydanı Cemevi Başkanı Eren Yıldırım, Uğur Kurt’u öldüren polis Sezgin Korkmaz’a ödül gibi ceza verildiğini belirterek şunları söyledi: “Adaletin Alevilere görünen yüzü bu. İkinci kez verilen kararda ise adaletin terazisi haksızların hakkını savunmak için verilmiştir. Bu adaletsizlik Uğur’a değil bizzat adaletin kendisine yapılmıştır” dedi.

Törene katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şunları aktardı: “Derler ki ‘adalet ölürse devlet ölür’. Devletin en temel görevlerinden bir tanesi vatandaşın can ve mal güvenliğini korumaktır. Başka görevlerinden bir tanesi de eğer bir yurttaşının canına, malına zarar gelmişse orada adaleti sağlamaktır. Ne yazık ki Uğur Kurt davasında adalet yerini bulmamıştır.”