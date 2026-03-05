"Kürt milisler İran'a saldırı başlattı" iddiası: Erakçi, Talabani ile görüşerek "hareketlilik" konusunda uyarıda bulundu

Irak'taki Kürt milislerin İran'a kara saldırısı başlattığı iddia edildi. İddia dünya basınından çeşitli yayınlar tarafından gündeme getirildi.

İddiaya göre; çeşitli mecralara konuşan ABD'li yetkililer, İran-Kürt milislerinin İran'ın kuzeybatısında bir kara saldırısı başlattığını ifade etti ancak herhangi bir detay vermedi. Edinilen bilgiye göre; söz konusu milisler, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) altında varlığını sürdüren küçük İranlı muhalif gruplardan oluşuyor.

Ancak iddia doğrulanmadı. Konuyu gündeme getiren isimlerden biri olan Axios'tan Barak Ravid de ilgili paylaşımını güncelledi. X'ten açıklama yapan Ravid, bölgeden çelişkili haberler geldiğini ifade etti ve şunları kaydetti:

"Güncelleme: Irak sınırına yakın İran’ın kuzeybatısında şu anda neler olduğuna dair çelişkili haberler geliyor. İranlı Kürt milislerin kara operasyonu başlatıp başlatmadığı henüz net değil; bu hareketin önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi de mümkün olabilir. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey bir yetkilisi, bana yaptığı açıklamada kara operasyonunun başladığı iddialarını yalanladı. Durum netleşir netleşmez güncelleme yapacağım."

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, söz konusu haberlerin ardından Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Talabani'yle görüşme gerçekleştirdi. Erakçi görüşmede "sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda" uyarıda bulundu.

KDP: ÇATIŞMALARIN PARÇASI DEĞİLİZ

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), akşam saatlerinde bu konuda bir açıklama yaparak "Kürdistan Bölgesi, komşularımız için endişe kaynağı olmamıştır ve olmayacaktır. Bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Aynı şeyi komşularımızdan beklemek de hakkımızdır" demişti. KDP'den yapılan açıklamada Irak genelinin ve özellikle IKBY’nin “savaş ve çatışmalardan uzak tutulması gerektiği” vurgulanmıştı. KDP açıklamasında "yasa dışı faaliyet gösteren milislerin ve silahlı grupların bölgeye (IKBY) saldırılarının önlenmesinin amaç edilmesi gerektiği” ifade edilmişti.

BEYAZ SARAY'IN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.

Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır" açıklamasını yapmıştı.