Kürt örgütleri, Trump'ın "İranlı muhaliflere gönderdiğimiz silahları kendilerine sakladılar" açıklamasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'daki rejim karşıtlarına Kürtler üzerinden silah gönderdiklerini ancak Kürtlerin söz konusu silahları kendilerine sakladıkları iddiasına bölgedeki Kürt örgütlerinden yalanlama geldi.

Rudaw'ın aktardığına göre İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele), İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-İ), Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) yetkilileri Trump'ın iddiasıyla ilgili konuştu.

İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) Siyasi Büro Üyesi Kako Alyar, iddiaların kendileri için tam bir sürpriz olduğunu belirterek, "Bize ne bir silah ulaştı ne de bu konuda kimseyle görüştük. Konu hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi.

İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-İ) İlişkiler Sorumlusu Muhammed Nazif Kadiri de "Bizim siyasetimiz, protestoları şiddet yöntemleriyle yürütmek değildir; aksine taleplerimizi silahsız, barışçıl ve sivil yöntemlerle dile getirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Söylenenler asılsızdır, biz hiçbir silah almadık. Elimizdeki silahlar 47 yıl öncesine ait olup İslam Cumhuriyeti ile savaş meydanındaki kazanımlarımızdır, bazılarını da piyasadan satın aldık" dedi.

Kürdistan Emekçiler Topluluğu (Komele) Erbil İlişkiler Sorumlusu Emced Hüseyin Penahi iddiayı yalanlayarak "Elimizdeki silahlar uzun yıllardır bizde; 30-40 yıl öncesinden kalma. Bazılarını son dönemde karaborsadan aldık ancak sizi temin ederiz ki hiçbir ülkeden veya yerden tek bir mermi dahi almadık. Böyle bir işten haberimiz de yok, elimizdekiler kendi imkanlarımızdır” dedi.

Kürdistan Özgürlük Partisi'ne (PAK) bağlı Kürdistan Milli Ordusu Genel Komutanlık Üyesi Hamno Nakşibendi, Trump’ın yaptığı açıklamaya ilişkin, “Gerçek şu ki, ordumuz ne ABD'den ne de başka bir ülkeden hiçbir şekilde silah almamıştır, buna bir mermi dahi dahildir" açıklamasında bulundu. Nakşibendi ayrıca, "Silahlarımız 20-30 yıl önceki gerilla savaşı döneminden ve bir kısmı da IŞİD ile savaş döneminden kalmadır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "bu yılın başlarında İran’daki muhalif protestoculara silah gönderildiğini açıklayarak, silahların Kürt aracılar üzerinden iletildiğini belirtti ve "İranlı göstericilere çok sayıda silah gönderdik. Bunları Kürt milislerine aktardık… ve sanırım Kürtler silahları kendilerinde tuttular" demişti.