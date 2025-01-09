Kürt seçmen ‘şüpheci iyimser’ değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı heyetiyle TBMM’deki makamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Özel’in kurmaylarıyla İmralı heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştığı bildirildi.

BARIŞIN KARŞISINDA ASLA DURMAYIZ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Meclis’te bir komisyon kurulmalı ve süreç, Meclis komisyonunun gözetiminde ilerlemeli” önerisi MYK toplantısında da dillendirildi. CHP Lideri Özel’in, “Barışa evrilecek hiçbir adımın karşısında durmayız. Ancak süreç, bir kişi için demokrasi noktasına dönüşürse orada olmayız” dediği öğrenildi.

CHP’liler, CHP içinde oluşturulan komisyonun detaylarını da paylaştı. Komisyonun, Kürt yurttaşların da dahil olduğu, ayrımcılık yaşayan tüm kesimlerin sorunlarının çözümü için çalışacağı belirtildi. Komisyonun Türkiye’de tam bir demokrasinin tesis edilmesi için çalışmalarını yürüteceğini kaydeden CHP kurmayları, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı engellenenlerin, hakkını aradığı için ‘Terörist’ denilerek ötekileştirilenlerin, eleştiri hakkı kısıtlananların sorunlarına demokratik çözümler getireceğiz” diye konuştu.

Kürt sorununun Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu ve CHP'nin sorunu kabul etme konusunda tarihsel tutarlılığı bulunan tek parti olduğunu belirten CHP’liler, “Sorunun varlığını kabul etme ve çözüm önerileri konusunda hazırız. Son sürecin Meclis eksenli başlamadığını biliyoruz. Devletin bazı birimleri ile İmralı arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından sıra Meclis’e geldi. İktidarın bu konuya da pragmatist yaklaştığını bize, geçmiş deneyimlerimiz gösteriyor. Barış sağlanır, Gezi tutukluları ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılırsa bu süreci destekleriz. Ancak Erdoğan’ın siyasi ömrünün uzatılmasına dönük hiçbir hamlenin yanında olmayız” değerlendirmesinde bulundu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE SICAK BAKILMIYOR

CHP yönetimi öte yandan, “DEM Parti de Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açacak bir Anayasa değişikliğine sıcak bakmıyor” izlenimlerini de aktardı. CHP’liler, Kürt seçmenin siyasi hafızasının taze olduğunu belirterek, geçmiş pratikleri göz önünde bulunduran Kürtlerin sürece, “Şüpheci iyimser” yaklaştığını ifade etti.