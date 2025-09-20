Kürt statüsünü yok etme iddiası

MİT’in, ABD ve Fransa heyetleri ile görüşme trafiğini geliştirerek Suriye’deki Kürtlerin statüsünü ortadan kaldırmayı hedeflediği iddia edildi. MA’nın haberine göre Türkiye’nin görüşmelerde ilettiği Şam ve Arap Aşiret güçleri ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetim bölgesine saldırı planlarının detayları ortaya çıktı.

Erdoğan Altan imzalı analiz habere göre Türkiye’nin özellikle Suriye Kürtleri ve Özerk Yönetime yönelik farklı planlarının olduğu belirtiliyor. Bu çerçevede 7 Eylül’de MİT’in ABD heyeti ile, 11 Eylül’de de Fransız heyeti ile görüşüp MGK bünyesindeki Güvenlik Konseyi’ne raporlar hazırladığı belirtildi. Edindiğimiz bilgilere göre ABD ve Fransa ile görüşmeler yapan MİT, her iki ülkeye de Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırı planlarını iletti.

İddiaya göre ABD heyeti ile yapılan görüşmelerde şu başlıklar iletildi: Fransa, Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk yönetime siyasi ve diplomatik desteğini yoğunlaştırdı. Fransa, Kürdistan İşçi Partisi’nin liderliğine açıklanmayan destek sağlarken, İsrail de Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne destek veriyor.