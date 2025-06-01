Kurt ve ayı yavrusu artık şefkatli ellerde

Erzurum’un Narman ve Şenkaya ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan bir kurt yavrusu ile ayı yavrusu, doğaya uyum sağlayabilecek boyuta ulaşıncaya kadar Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından büyütülecek.

Narman ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Oltu Şefliği tarafından teslim alındı. Minik yavru daha sonra tedavisine başlanmak üzere Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Veteriner Hekimine teslim edildi. Yavru kurttun tedavileri tamamlanıp doğaya uyum sağlayabilecek boyuta ulaşınca tekrardan doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde de daha önce duyarlı vatandaşlar tarafından yolda bitkin halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Oltu Şefliği tarafından teslim alınarak tedavisine başlanmak üzere Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Veteriner Hekimine teslim edildi. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Yavru ayının tedavisinin tamamlanıp doğaya uyum sağlayabilecek boyuta ulaşınca tekrardan doğal yaşam alanına bırakılacaktır" denildi.