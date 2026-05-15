Kürt yazar Yıldız Çakar İstanbul'da gözaltına alındı

Almanya'dan Diyarbakır'a gitmek üzere İstanbul'a gelen Kürt yazar Yıldız Çakar gözaltına alındı.

MA'da yer alan habere göre, Almanya’dan Diyarbakır'a gitmek isteyen yazar Yıldız Çakar, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Yıldız Çakar, havalimanındaki emniyet birimine götürüldükten sonra savcılığa sevk edildi.

Çakar'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

YILDIZ ÇAKAR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu Çakar, özellikle Kürt edebiyatı üzerine analizler ve bilimsel araştırmalar üzerine çalışlıyor.

Yazarlığa Kürtçe ve Türkçe haber ajanslarında haber editörlüğü ile başladı. Çakar, şair, tiyatro ve roman yazarlığı da yaptı.

2004 yılında ilk şiir kitabı “Goristana Stêrkan” (Yıldızlar Mezarlığı) basıldı. Kürt Yazarlar Derneği’nin kurucusu olan Yıldız Çakar dernek kapatılmadan önce başkanlığını yürütüyordu.

"Bîra Miriyan" (Ölülerin Kuyusu) adlı eseri, tiyatro metni olarak sahnelenmiş ve uluslararası edebiyat etkinliklerinde yer aldı.

İki ciltlik Amed Coğrafya - Tarih – Kültür kitabının yanı sıra 6 edebi kitabı bulunuyor.

Yazarın bazı eserleri Almanca, İngilizce, Türkçe ve Arapça’ya çevrildi. Yıldız Çakar 4 yıldır Almanya’da yaşıyor.