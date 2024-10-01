Kürtaja ‘cinayet’ diyen Papa’ya tepki yağdı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in kürtajı “cinayet”, olarak nitelemesi tepki çekti. Papa’ya, kilisedeki çocuk tacizleri için bile bu kadar sert bir dil kullanmadığı eleştirisi geldi. BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın aktardığına göre, Belçika’nın önde gelen tıp vakıflarından GIMBE’nin başkanı Dr. Nino Cartabellotta da “Hayır Sevgili Papa Francesco, kürtaj yapan doktorlar tetikçi değil. Kadının iradesine ve laik devletin hukukuna saygı duyuyorlar” dedi.

İtalya’nın tanınmış feminist ve insan hakları eylemcilerinden Luisa Rizzitelli de benzer bir tepkiyle “Papa istediğini söyleyebilir ama burası laik bir devlet” vurgusu yaptı. Papa’ya kürtajla ilgili soruyu soran Belçika kamu yayıncısı RTBF’nin internet sitesindeki analizde, Papa’nın “büyük ölçüde laikleşmiş Belçika toplumuyla uyumsuz” göründüğü ve ülkeye yaptığı ziyaretin “neredeyse bir utanç hissi” yarattığı belirtildi.