Kurtalan’da anız yangını paniğe neden oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında 60 dönümlük tarım arazisi ve hayvan sürüsü son anda kurtarıldı.

Yangın, gece yarısı Kurtalan ilçesi Teylan köyü ile Kurtalan-Siirt kara yolu arasındaki, hasadı tamamlanmış bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kurtalan Belediyesi ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler, bölgede hayvanların bulunduğu ve henüz hasadı yapılmamış 60 dönümlük tarım arazisine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.