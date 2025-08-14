Kurtalan’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 14.08.2025 10:14
Kaynak: İHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcusu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

