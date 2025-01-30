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Kurtalan’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 12:01
  • Giriş: 30.01.2025 12:01
  • Güncelleme: 30.01.2025 12:01
Kaynak: İHA
Kurtalan’da trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan Batman karayolunda, Mağrip köyü mevkiinde gerçekleşti. 56 AAF 119 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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