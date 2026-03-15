Kürtçe çizgi roman dergisi Bajar yayınlandı

Kültür Sanat Servisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Kürtçenin gelişmesine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yayınlarına çizgi roman dergisi ekledi.

Dijital formatta hazırlanan Bajar adlı Kürtçe çizgi roman dergisinin ilk sayısı okurların erişimine açıldı.

Dergi aylık olarak yayınını sürdürecek. Kültürel ve dilsel üretimi güçlendirmeyi hedefleyen çalışma kapsamında hazırlanan dergi, mizah okurları için Kürtçe içerik üretimini de artırmayı amaçlıyor.

Dergiye bajar.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.