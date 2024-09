Kürtçe dersi veren dernek ve kitapevine operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'nın, Diyarbakır'da çok dilli hizmet veren Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri için müfettiş görevlendirmesinin ardından bu kez de Kürtçe dil dersi veren dernek ve kitapevine operasyon düzenlendi.

Diyarbakır’da Kürtçe dil dersi veren Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği ve bir kitabevine düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kürtçe dil dersi veren Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği ile bir kitabevine ve çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında dernek yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen gözaltındaki şüphelilerin sorgusu işlemleri sürüyor.

TAHAMMÜLSÜZLÜK SÜRÜYOR

Yerel seçimlerin ardında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Van, Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi kentlerde Kürtçe uyarı yazıları yazılmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla söz konusu uyarı yazılarını sildirilmişti. Baız yerlerde ise kimliği belirsiz kişilerce yazıların üzeri boyandı.

Diyarbakır, Batman, Van ve Mardin’de Kürtçe trafik uyarılarının silinmesiyle ilgili 15 bölge barosu tarafından ortak açıklama yapıldı.

Bölge baroları yaptıkları açıklamada “Trafik kurallarını ve uyarılarını gösterir işaret ve yazıların Türkçe dışında başkaca dillerde yazılması önünde yasal bir engel bulunmamaktadır” dedi.

Son olarak ise İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı çok dilli hizmet veren Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakım Evleri için müfettiş görevlendirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, konuya ilişkin "Yeni açtığımız Kürtçe Zarokistan kreşleri hakkında da inceleme başlatıldı 2 müfettiş gönderildi. Bu dördüncü veya beşinci müfettişimiz. İki müfettiş görevlendirildi ve çalışmalarımız müfettişler tarafından an be an görüntüleniyor. Bizim gönlümüz rahat, içimiz ferah. Ne yaptığımızı biliyoruz, her şey şeffaflıkla ilerliyor. Ancak, bunun kafamızın üzerinde demokrasi kılıcı gibi dolaşıyor olmasından da son derece rahatsızız" ifadelerine yer verdi.