Kürtçe dersine tutanak
Haber Merkezi
Eskişehir Kurdî Topluluğu, üniversite öğrencilerine yönelik Kürtçe dil kursu açtı. Bir kafede gerçekleşen kursun ilk dersi Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen komisyonun müdahalesiyle yarıda kaldı. Kürtçe kursu başlamadan önce kafe etrafında Güvenlik ve TEM Şube polislerinin beklemesi dikkat çekti.
Dersin başlamasından kısa süre sonra salona giren yaklaşık 6 kişi, hiçbir uyarı ve bilgi vermeden salonda fotoğraf çekti. Tepkilerin ardından Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden geldiklerini, “izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığı” iddiasıyla ihbar aldıklarını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen komisyon tutanak tutarak ayrıldı.