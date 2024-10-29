Kürtçe eğitmene ‘Türkçe dışında eğitim’ suçlaması

Haber Merkezi

Diyarbakır’da 24 Eylül'de Mezopotamya MED-DER’e düzenlenen baskının ardından tutuklanan MED-DER eski eşbaşkanı Rıfat Roni hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede, derneğin faaliyetleri “Eğitim Bakanlığı'na alternatif okullar olarak faaliyet göstermek” olarak değerlendirildi. İddianamede, “Türkçe dışında başka dilde eğitim yapılamayacağı" aktarıldı.

MA’nın haberine göre, soruşturma gizli tanık ile itirafçı Ümit Akbıyık'ın beyanlarıyla üzerine başlatıldı. Henüz incelenmediği belirtilen ve el konulan telefon da suç delilleri arasında yer alması dikkati çekti.

İddianamede, Roni'nin MED TUHAD-FED adlı derneğin kongresinde divan başkanlığı yaptığı ve bu durumun “legal görünümlü illegal faaliyet” olduğu ileri sürüldü. Roni’nin “Kurdistan24” adlı kanalın muhabiriyle haber için yaptığı görüşme “örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olan haberler için görüşmeler” olarak değerlendirildi. Ayrıca Roni’nin 21 Şubat Dünya Anadil Günü yürüyüşüne ve Kürt Dil Bayramı deklarasyon açıklamasına katılması “örgütün propagandasına dönüşen” eylemler olarak nitelendirildi.