Kürtçe haber kanalı NÛÇE tv yayın hayatına başladı

Kürtçe yayın yapan haber kanalı NÛÇE tv bugün itibarıyla yayın hayatına başladı.

NÛÇE tv'nin sosyal medya hesabından kanalın yayın hayatına başlayacağı tarih 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı olarak duyuruldu.

Duyuruda, "Yeni bir ekran, yeni bir yolculuk" denildi. Duyurunun ardından kanal bugün yayın hayatın başladı.

NÛÇE tv, yayın hayatına "Me destpê kir... PîROZ BE" (Biz başladık, kutlu olsun) sözleriyle duyurdu.

Arapça ve Kürtçe yayın yapan NÛÇE tv, Hotbird ve Nilesat uydularının yanı sıra dijital platformlardan da izlenebiliyor.

NÛÇE tv'nin yayın yapacağı uydu ve franksalar şöyle: Nilesat: 12687 H 27500, Hotbird: 11296 H 27500.

KURDFM DE YAYINA BAŞLIYOR

Öte yandan KurdFM'de bugün saat 15.15'te yayın hayatına başlayacak. Radyo, Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde faaliyet yürüyen Kürdistani Halklar Federasyonu (FED-GEL) tarafından hazırlandı.

KurdFM yönetimi tarafından yapılan açıklamada "Dilimizi ve kültürümüzü gurbet ellerde birlikte yaşatalım, Kürtçenin sesini Avrupa semalarına birlikte yükseltelim" denildi.

KurdFM, Kurmancî, Soranî ve Kirmanckî lehçelerinde programlar hazırlayacak. Radyonun internet ve mobil uygulamalar üzerinden dünyanın her yerinden dinlenebileceği belirtildi.