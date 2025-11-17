Kürtçe ilk defa TBMM tutanaklarına girdi, 2 saat sonra silindi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ilk kez Kürtçe ifadeler Meclis tutanaklarına geçti. Ancak “Jin kart” ve “Şaredariya Xelfetî” gibi sözler, iki saat içinde kaldırıldı. Yerlerine sadece üç nokta konuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İçişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifi görüşmeleri sürerken bir ilk yaşandı. DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin "Halfeti Belediyesi" anlamına gelen Kürtçe "Şaredariya Xalfetî" ifadesi önce tutanaklara girdi, iki saat sonra da tutanaklardan çıkarıldı.

Mehmet Rüştü Tiryaki’nin kullandığı cümle, “Kayyum atanan Halfeti Belediyesi sanal medyadan “…” yani Kürtçe Halfeti Belediyesi ibaresini kaldırmış” şeklinde tutanaklarda yerini aldı ve ilgili kısma "Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi" notu düşüldü.

Dilan Kunt Ayan’ın konuşmasındaki “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Hayat, Özgürlük) sloganı ise tutanağa “…” şeklinde geçti.

Kürtçe ifadelerin tamamı kaldırılarak yerlerine üç nokta (“…”) işareti kondu. Sayfaya, “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edilmiştir" notu eklendi.

Yaşanan gelişme, Meclis tarihinde bir ilk olarak kayda geçti.