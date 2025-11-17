Kürtçe ilk kez Meclis tutanaklarında yer aldı, 2 saat sonra metinden çıkartıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tutanaklarına ilk kez Kürtçe ifadeler yansıdı, iki saate yakın süre Meclis tutanaklarında kalan ifadeler, daha sonra değiştirildi.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden İçişleri Bakanlığı 2026 bütçesi görüşmelerinde kullanılan Kürtçe kelimeler tutanaklarda yer aldı. Kürtçe ifadeler yerine ilk kez ‘bilinmeyen dil’ ya da ‘x’ kullanılmadı.

Görüşmelerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın bütçe sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı. DEM Parti milletvekilleri Dilan Kunt Ayan ile Mehmet Rüştü Tiryaki’nin konuşmalarında kullandıkları Kürtçe kelimeler ilk kez Meclis tutanaklarına yansıdı.

Tiryaki, “Jin kart” ve “Şaredariya Xelfetî” (Halfeti Belediyesi) ifadelerini Kürtçe kullandı.

Dilan Kunt Ayan’ın konuşmasında geçen “Jin, Jiyan, Azadî” (Kadın, Hayat, Özgürlük) sloganı ise tutanağa “…” şeklinde geçti.

2 SAAT SONRA TUTANAKLARDAN ÇIKARTILDI

Tutanaklardaki Kürtçe ifadeler, yaklaşık 2 saat sonra tutanaklardan çıkarıldı.

Kürtçe ifadeler yerine tırnak içinde 3 nokta işareti kullanılırken sayfa sonunda “Bu bölümde hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi” notu yer aldı.