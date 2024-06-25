Kürtçe kitaba ‘çevirmen yok’ engeli

Haber Merkezi

Rize L tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü Kemal Yiğit’e gönderilen Kürtçe kitap çeviri yapılamaması gerekçesiyle kendisine verilmedi.

Yiğit konuya ilişkin gazetemize gönderdiği mektupta, “Her vesileyle Kürtlerin artık dilleri ve kimlikleri sebebiyle bir ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz bırakılmadıkları, her Türkiye Cumhuriyetinin özgür ve eşit vatandaşı gibi özgürce diliyle ve kimliğiyle yaşayabildiği ve onları geliştirebildiği belirtilmektedir. Bu nedenle artık Kürt Sorunu’nun kalmadığı ifade edilmektedir” dedi.

Yiğit, kendisine gönderilen kitabın ünlü ortaçağ İslam tarihçisi yazar İbn El-Esir’in olduğunu benzer şekilde Kürtçe olan ya da Kürt tarihini işleyen kitapların “sakıncalıdır” denilerek verilmediğini belirterek, “Burada Kürt diline ve tarihine duyulan düşmanlığın getirdiği keyfi ve hukuksuz bir uygulama söz konusudur. Devlet ahlakının değil, toplum ahlakının insanlarda ve yaşamda egemen olduğu, halkların dilleri ve kültürleri sebebiyle herhangi bir ayrımcılığa ve keyfi uygulamaya maruz bırakılmadığı, özgür ve eşit olduğu bir gelecek ve ülke dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Mektubuyla beraber gönderdiği Cezaevi Eğitim Kurulu’nun ilgili kararında, “El-Kamil Fi T- Tarix Kurd Di Tarixa Ibn El-Esir De I, El-Kamil Fi T- Tarix Kurd Di Tarixa Ibn El-Esir De Iı” isimli kitapların incelenmesi için yeterli çevirinin yapılmasının mümkün olmadığı ifade edildi.