Kürtçe milyonlarca yurttaşın ana dilidir

Haber Merkezi

Diyarbakır, Batman, Van ve Mardin’de Kürtçe trafik uyarılarının silinmesiyle ilgili 15 bölge barosu tarafından ortak açıklama yapıldı.

Bölge baroları yaptıkları açıklamada “Trafik kurallarını ve uyarılarını gösterir işaret ve yazıların Türkçe dışında başkaca dillerde yazılması önünde yasal bir engel bulunmamaktadır” dedi.

Bu talihsiz yaklaşımın ülkemizde yaşayan milyonlarca Kürt'ün varlığına ve diline karşı oluşan tahammülsüzlüğün başkaca bir ifadesi olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Toplumsal barışa zarar veren bu uygulamalardan vazgeçilmesi ve idari soruşturmanın yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz. Kürtçe milyonlarca yurttaşın ana dilidir.” Diyarbakır’da yaya yollarına yazılan Kürtçe uyarı yazılarının karalanmasına ilişkin, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunan Diyarbakır Barosu, yazıların silinmesine dayanak oluşturan karara karşı da yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtı.