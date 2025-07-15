'Kürtçe müzik dinleyen aileye polis şiddeti' iddiaları Meclis gündeminde

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, İstanbul Bayrampaşa’da "Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle bir ailenin polis şiddetine maruz kaldığı" iddialarını, TBMM gündemine taşıdı.

Çiçek, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların açığa çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

Çiçek, araştırma önergesinin gerekçesinde, şu ifadeleri kullandı:

"13 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, piknikten dönen bir aile, araçlarında Kürtçe müzik dinledikleri gerekçesiyle izinsiz şekilde videoya alınmış, bu duruma gösterilen tepkinin ardından olay yerine gelen kolluk güçleri, aralarında çocukların ve yaklaşık 7 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 10 aile ferdini işkenceyle gözaltına almıştır. Yaşananlara dair görüntülerin sosyal medyada yayılması kamuoyunda büyük bir infial yaratmıştır."

"YALNIZCA BİREYSEL BİR POLİS ŞİDDETİ VAKASI DEĞİL"

Görüntülerde yurttaşların yere yatırılarak tekmelendiği, yakın mesafeden yüzlerine biber gazı sıkıldığı ve ters kelepçe uygulandığının görüldüğünü belirten Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"29 haftalık hamile bir kadının karnına birden fazla kez darbe aldığı ve 'Ben hamileyim' diye bağırmasına rağmen müdahaleye devam edildiği yönündeki beyanlar kamuoyuna yansımıştır. Bu müdahale sonucu plasentanın ayrıldığı, kadının acilen sezaryene alındığı ve hem annenin hem de bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilmektedir. Akciğerleri henüz gelişmediği için entübe edilen bebek, kafasındaki darbe iziyle birlikte küvözde tutulmakta olup, sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır.

14 yaşındaki bir çocuğun çenesine darbe aldığı, bir kadının parmaklarının kırıldığı, gözaltına alınanların doktor muayenesine erişiminin engellendiği, darp raporlarının düzenlenmesine kolluk güçlerince izin verilmediği ve adli işlemlerin baskı ortamında gerçekleştirildiği aktarılmıştır. Bu vahim tablo yalnızca bireysel bir polis şiddeti vakası değil; Kürt halkının diline, kimliğine ve kültürüne yönelmiş baskının güncel bir tezahürüdür."

VALİLİK İDDİALARI REDDETMİŞTİ

İstanbul Valiliği, iddialara ilişkin açıklama yaparak iddiaları reddett.

Valilik, olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanılmıştı:

"Olayla ilgili yapılan inceleme sonucunda; 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 21.42’de Bayrampaşa İlçesi’nde yüksek sesle müzik dinlendiği tespit edilen araçta bulunan şahıslara emniyet ekiplerimiz sözlü uyarıda bulunmuştur. Uyarının ardından araçta bulunan 6 şahıs müziğin sesini daha yükseltmiş, sonrasında ise araçtan inerek kendilerini uyaran iki polis memuruna hakaret ederek fiziki saldırıda bulunmuşlardır. Saldırının ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilmiş ve 6 şahıs Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliğine götürülmüştür. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, yakınları olduğu tespit edilen 100 kişilik grup, emniyet önünde toplanmış ve taşkınlık çıkarmıştır. Emniyet ekiplerinin uyarılarına rağmen taşkınlık yapmaya devam eden gruba, emniyet ekipleri havaya uyarı ateşi açmak zorunda kalmıştır."

Olayda gözaltına alınan Ü.K. (25), Y.K.(21), Y.E.Y.(40), İ.K.(19), A.K.(30), B.K.(22), D.K.(28) isimli şahıslar hakkında 'Görevli Memura Mukavemet', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır. Olayın incelenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunulmuş olup, başlatılan idari ve adli süreç devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."